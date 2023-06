EXCLU. PHASES FINALES. TOP 14. Pour Kévin Gourdon : ''Ce serait présomptueux de dire que La Rochelle est un cran au-dessus de Toulouse''

L'ancien troisième ligne international rochelais Kévin Gourdon s'est confié à l'aube de la demi-finale entre La Rochelle et Bordeaux-Bègles.

C'est sur la route menant à Anoeta que l'ancien troisième ligne du XV de France et de La Rochelle, Kévin Gourdon a répondu à nos questions sur l'évolution de La Rochelle ces dernières années et de la demi-finale face à l'UBB qui se joue demain.

Vous êtes satisfait de la saison de vos anciens coéquipiers ?

Oui, il faudrait être difficile pour ne pas l’être. D’autant que cette saison, La Rochelle est dans les meilleures dispositions puisqu’ils se sont qualifiés directement pour les demi-finales. Ce n’était pas le cas l’an dernier. Ce qui avait été assez préjudiciable.

Qu’est-ce qui fait que La Rochelle est devenue une équipe importante en France et en Europe ?

C’est une bonne question. Je pense qu’il y a beaucoup de travail dans la continuité et que saison après saison, ils ont réussi à construire quelque chose de puissant pour s’imposer à deux reprises en Champions Cup. Même en 2021, ils font deux finales en Top 14 et en coupe d’Europe. Là, on ne s’est pas imposés, mais ça a servi pour maintenant.

Qu’est-ce qu’il leur a manqué en 2021 ?

Pas grand-chose pour la Champions Cup. Il y avait vraiment eu match, mais à la fin, on retient seulement les gagnants. En revanche, sur la finale du championnat, tout le monde est passé au travers. Il n’y a pas eu photo. Toulouse était à son niveau et cette équipe a su gérer les deux événements.

Justement, quels sont les axes sur lesquels La Rochelle a progressé ?

La constance. Ce n’est pas encore parfait, il y a encore beaucoup moins de trous d’air. Dans le passé, La Rochelle pouvait avoir des phases où ils ne performaient pas et ne gagnaient pas. Ils ne jouaient pas forcément très ben non plus. Cette année, on voit que même avec des changements de joueurs, des groupes différents, l’équipe arrive à rester performante.

Qu’est-ce qu’il reste à améliorer pour soulever le Brennus ?

À l’heure actuelle, ça fonctionne plutôt bien. Il faudra faire un gros match ce week-end face à Bordeaux-Bègles. Il ne faudra pas galvauder le fait d’être dans le dernier carré. C’est dur de faire des phases finales de Top 14. Il faudra être précis dans le jeu. On a cette force aussi qui peut être une faiblesse. C’est d’avoir gagné le match face au Leinster où tout le monde nous donnait perdant, c’était le match impossible à gagner. Maintenant, il faut concrétiser cette victoire en allant jusqu’au bout en Top 14, car c’est vraiment un objectif.

Mais avant d’arriver en demi-finale, il y a cette équipe de l’UBB à battre. Les hommes de Ronan O’Gara doivent s’en méfier.

Que ce soit le LOU ou l’UBB, ce sont deux équipes qui ont battu La Rochelle à Marcel-Deflandre cette saison. Ce n'est pas anodin non plus. Cela montre que Bordeaux-Bègles est capable de gagner La Rochelle à domicile. En plus, c’est une équipe en confiance qui vient de remporter son barrage à l’extérieur. Ils sont sortis un peu au dernier moment dans les 6. Ce genre d’équipe est toujours très redoutable.

La Rochelle va rejoindre la finale ?

J’espère (rires). Tout va dépendre des faits de jeu et de la physionomie de la rencontre. Mais si elle joue à son niveau, oui, elle a une telle confiance à l’heure actuelle que c’est difficile de penser autrement.

Quelles sont les clés de la victoire face à l'UBB pour La Rochelle ?

C’est simple. C’est gérer le jeu au pied de pression que va mettre en place Bordeaux. Ils ne jouent pas dans leurs 50 mètres et tapent beaucoup au pied. Si La Rochelle répond présent dans ce secteur-là, ils auront fait une grande partie du boulot pour se qualifier en finale.

Parlant des clés du match, vous étiez troisième ligne. Vous avez donc joué avec Grégory Alldritt , qui est aujourd’hui le capitaine de cette équipe. Quel est votre avis sur lui ?

Tout le monde pensait qu’il allait avoir une baisse de régime et qu’il n’allait pas être capable de jouer à ce rythme plusieurs saisons de rang. Il est en train de montrer que tous ces gens ont tort et qu’il est capable de maintenir son niveau de jeu extrêmement élevé match après match. C’est un facteur dur à gérer, surtout quand on sait qu’il joue le Top 14, la Champions Cup et qu’il est titulaire avec le XV de France. Il est sur tous les fronts et répond présent à chaque fois, c’est vraiment impressionnant. Pour les internationaux, il y a peu de pause quand on joue sur tous les tableaux. Il est presque à chaque fois le meilleur sur le terrain et on ne peut que le féliciter pour ça.

Ils auront certainement un peu de pression. Ça peut les faire déjouer ?

Je ne pense pas. Il y a une confiance naturelle dans ce groupe qui s’est construit au fil des victoires, notamment en coupe d’Europe. Il y a réellement cet objectif de Top 14 où ça a toujours été compliqué. Le groupe est assez fort mentalement pour ne pas tomber dans ce piège-là.

Le Stade Toulousain et le Stade Rochelais impressionnent cette saison et sont favoris pour se rencontrer en finale. Est-ce qu'aujourd'hui La Rochelle est un cran au-dessus de Toulouse ?

Il ne faut pas oublier qu’ils ont terminé premier de la phase régulière est assez confortablement même. Ce serait présomptueux de dire que La Rochelle est un cran au-dessus de Toulouse. Certes, ils ont gagné la Coupe d’Europe sur la pelouse du Leinster mais en confrontation directe, on a toujours eu du mal face au Stade Toulousain.

En plus, vous les avez battus à Marcel-Deflandre cette saison, donc ils savent comment faire.

Il faut d’abord se qualifier en finale, mais oui, dans les médias tout le monde parle de cette finale entre Toulouse et La Rochelle. Ce serait sympa de les retrouver en finale. Après, il faudra performer, car on n'a jamais performé face à eux. Ça serait bien de casser ce sort-là, de les jouer en finale et d’enfin triompher.

C’est vrai qu’il manque ce trophée dans l’histoire de La Rochelle.

Surtout qu’on n’a gagné que deux titres. Certes, deux Champions Cup mais quand tu regardes dans l’histoire du Stade Rochelais, il n'avait rien du tout, même pas un titre de Pro D2. C’est très compliqué de gagner un titre au rugby. C’est vrai que si La Rochelle soulève ce bouclier, ce sera un magnifique doublé, mais aussi un super moment pour la ville de La Rochelle.