VIDEO. TOP 14. L'UBB dévoile ses nouveaux maillots pour 2022/2023

L'UBB a dévoilé ses deux nouvelles tuniques pour la saison 2022/2023. À la maison, les Girondins joueront en bordeaux. À l'extérieur, c'est le banc qui a été choisi.

À un peu plus de deux semaines de la reprise du Top 14, l'UBB a dévoilé ses nouvelles tuniques pour la saison 2022/2023. À domicile, la formation girondine jouera dans un maillot entièrement bordeaux avec un scapulaire ton sur ton "qui apporte classe et sobriété à la tenue", peut-on lire sur le site officiel du club. On retrouve une déclinaison plus claire sur les flancs et les manches. À l'extérieur, l'UBB jouera dans une tunique blanche avec des flancs bordeaux. La touche originale ? Un liseré or qui souligne le bas du maillot et les manches. Les joueurs de l'UBB arboreront la tenue home bordeaux dès samedi sur la pelouse de l’Aviron Bayonnais, lors du premier de leurs deux matchs amicaux avant la reprise. Crédit image : UBB