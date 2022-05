VIDEO. Temps de jeu effectif : où se situe le Top 14 par rapport au Super Rugby et à la Premiership ?

Premiership, Top 14, Super Rugby, quel grand championnat possède le plus haut temps de jeu effectif cette saison ?

Le Top 14, meilleur championnat du monde. C'est une phrase que l'on a souvent entendue pour décrire la première division française. À vraie dire, il est difficile de le comparer à la Premiership et au Super Rugby. Tout d'abord parce que le calendrier n'est pas le même, tout comme les enjeux. Sans parler du fait que le rugby pratiqué n'y est pas vraiment le même. On peut voir plus d'espaces dans l'hémisphère sud et plus de mêlées dans l'Hexagone. N'en déplaisent à beaucoup, les observateurs avisés vous diront que le meilleur championnat du monde, c'est le championnat anglais. Peut-être parce qu'il fait la part belle à ce qu'il y a de meilleur dans les deux autres grandes compétitions de clubs au monde.



Il se trouve d'ailleurs que la Premiership est le championnat où le temps de jeu effectif est le plus élevé avec 38'23 minutes selon Canal +. C'est presque cinq minutes de plus que le Top 14 (33'48) ! Quid du Super Rugby, souvent critiqué pour sa défense un peu trop laxiste ? Il se situe entre les deux avec 35'55 minutes de temps de jeu effectif. C'est autant que la Champions Cup (35'59) dont on dit que le niveau se situe juste avant les tests internationaux. Alors, le Top 14 est-il à la traîne ?