VIDEO. STADE TOULOUSAIN. ''Pour être sacralisée, cette équipe doit encore réaliser le doublé''

En quête de gloire européenne, Toulouse affronte le Leinster en finale de Champions Cup. Une opportunité unique pour cette génération dorée de marquer durablement l'histoire du rugby.

RUGBY. Stade Toulousain. ''Pour l'instant, c'est pas mal, mais...'', Mola en attend encore plus de ses protégésLes attentes sont énormes à l'orée de cette finale de Champions Cup. Aussi bien dans le camp du Leinster que dans celui du Stade Toulousain. Comment pourrait-il en être autrement au vu de la saison des deux équipes. De leur palmarès respectif ainsi de leurs récents échecs pour soulever le trophée. Sans parler des joueurs qui seront alignés sur le pré samedi.

Pour beaucoup, Toulouse aligne la meilleure équipe de son histoire. Chacun aura son avis sur la question. Tout le monde s'accordera cependant sur le fait que ce groupe possède de nombreux éléments de talent. Certains étant même les meilleurs à leur poste ou bien facilement dans le Top 5 voire 3.

CHAMPIONS CUP. Dupont / Ntamack pour mener la danse, Cros, Flament et Mauvaka pour concasser !Il est donc normal qu'on attende beaucoup de cette génération. Sur le plan national, elle a déjà marqué les esprits avec trois Brennus en 2019, 2021 et 2023. Mais certains de leurs prédécesseurs ont fait mieux avec quatre titres entre 1994 et 1997, dont un doublé en 1996 lors de la première édition de la Coupe d'Europe.

Sur la scène continentale, les supporters n'ont aussi pas oublié les titres de 2003 et 2005 glanés par les Poitrenaud, Michalak, Jauzion, Pelous et autres Labit et Bru sous les ordres de Novès. Après plusieurs échecs en demies, cette équipe coachée par Mola doit ajouter un autre trophée européen à son palmarès.

Certains observateurs comme Vincent Moscato ajoute même qu'elle doit une fois de plus réaliser le doublé Top 14/Champions Cup pour inscrire son nom dans le grand livre du club rouge et noir. "Le moindre couillon qui passe au Stade Toulousain, il a deux ou trois titres. C'est la base." Là où certains joueurs ne soulèveront jamais un trophée durant leur carrière.

Pour l'ancien talonneur, cette équipe est partie pour marquer l'histoire. Mais ce qu'elle a réussi jusqu'à présent n'est à son sens pas suffisant pour club du calibre du Stade Toulousain. "C'est pas la Saussouze ! Pour que cette équipe soit sacralisée, elle faut qu'elle gagne 2/3 titres de champion d'Europe."