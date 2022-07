VIDEO. Rugby. L'Italie u20 toujours aussi chaude bat les Anglais et promet le meilleur pour les années à venir

L'Italie u20 s'est encore une fois imposée face à l'Angleterre dans le cadre du 6 nations Summer Series à Trévise.

Décidément, cette équipe d'Italie des moins de 20 ans laisse entrevoir de sérieux motifs d'espoirs pour les années à venir. Une nouvelle victoire, après celle du Tournoi, face à l'Angleterre, nous permet d'affirmer qu'il faudra bel et bien compter sur la squadra azzura. Un succès 38-31 à Trévise, dans le cadre du Six Nations u20 Summer Series, compétition de remplacement des championnats du monde des moins de 20 ans. Les transalpins ont réussi à prendre de vitesse une équipe anglaise bien organisée et compacte. Surtout, les Italiens ont réussi à résister au rouleau compresseur adverse et à inscrire plusieurs beaux essais sur du jeu déployé.

Alors que l'Italie s'était imposée 6 à 0 lors du Tournoi des Six Nations, dans des conditions climatiques dantesques, elle a prouvé qu'elle pouvait s'imposer sous le soleil en produisant du jeu et se découvrant. Avec la victoire de l'équipe première à Cardiff face aux Gallois et l'avènement d'une belle génération prometteuse, l'Italie peut voir venir de beaux jours.