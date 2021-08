VIDEO. Rien qu’en regardant on est essouflé, voici l’action folle entre le Racing 92 et le LOU !

Durant l’étape toulousaine du Supersevens, le LOU et le Racing 92 ont fait le show pendant une minute entière.

Franchement, rien qu’à la regarder on sent l’acide lactique dans nos jambes. Samedi 21 août, le Supersevens avait lieu à Toulouse. Même si ce sont les deux équipes invitées qui sont allées en finale, beaucoup de belles actions ont eu lieu entre les formations de Top 14. En atteste cette incroyable séquence de plus d’une minute où les Lyonnais et les Franciliens courent sans vraie interruption. En essayant de faire vivre le cuir à tout prix, les joueurs nous offrent un incroyable spectacle.

Malheureusement pour les Racingmens, ce sont les Rhodaniens qui amèneront le cuir en terre promise. C'est par l'intermédiaire de Théo William que la séquence se termine, après que plusieurs joueurs à bout de souffle aient posé un genou à terre. Si la pelouse n'était pas réservée uniquement aux spécialistes du rugby à 7 ce week-end, on peut dire que les joueurs ont tout de même bien tenu leur rôle. Cette belle action n’aura cependant pas suffi au LOU pour prendre le dessus. Les ciels et blancs se sont finalement imposés 33-14. Sur l’étape toulousaine, le Racing 92 finit à la 6ème place du classement ainsi ils figurent à la seconde place du tableau général, derrière le Monaco Sevens. Pour ce qui est du LOU, ils sont actuellement 13ème du classement général.