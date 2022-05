VIDEO. Plus de public à Madrid qu'à la Défense Arena pour voir des anciens All Blacks

Un match de gala entre des anciens All Blacks et l'Espagne s'est disputé à Madrid ce week-end. 40000 spectateurs ont assisté à la rencontre.

Le stade de l'Atletico de Madrid, le Wanda Metropolitano, a accueilli un match de gala entre l'Espagne et une sélection d'anciens All Blacks, pour la plupart retraités. Des noms connus tels que Corey Flynn, Alex Tulou, Chris Masoe, Stephen Donald, Joe Rokocoko, Luke McAllister ou encore Conrad Smith, se sont confrontés à la formation ibérique. 40000 personnes sont venues assister à cette rencontre. Un chiffre incroyable quand on sait l'importance que possède le Football en Espagne et surtout à Madrid, tiraillé entre le Real et l'Atletico.

Originellement prévue en 2020, la rencontre a pu avoir lieu cette année et battre tous les pronostics en termes de public. Même les organisateurs, dont la plupart sont de l'ambassade de Nouvelle-Zélande à Madrid, ne s'attendaient pas à ce que le stade soit à ce point rempli. Une réussite qui a permis au rugby espagnol de faire sa promotion auprès du large public. Dan Carter, ambassadeur des Classics All Blacks, a énormément contribué à ce que la rencontre se tienne entre les deux équipes.

Avec des animations autour du stade et des ateliers rugby proposés, la journée était réussie pour la fédération espagnole de rugby qui peut continuer à voir à long terme, à défaut de voir à court terme en 2023. Victoire 33 à 26 pour l'équipe entrainée par Tana Umaga. Les papis ont encore de très beaux restes.