VIDEO. Non mais c'est qui cette bête galloise de 2m et 120kg qui galope comme un pur sang ?

Chris Tshiunza, "remember the name", comme le disent les Anglais. À 20 ans, le joueur d'Exeter impressionne par ses qualités physiques.

Dix points récoltés en deux matchs : on peut dire que le début de campagne européenne d'Exeter tutoie la perfection. Une aubaine pour le champion d'Europe 2020, un peu dans le dur la saison dernière sur la scène continentale comme dans son championnat domestique. Ce regain de forme, il est notamment à mettre au crédit du retour de blessure de cadres (Simmonds, Nowell...) mais aussi de la belle santé du pack des Chiefs, le plus impressionnant d'Europe il y a deux ans. Là, entre la venue de l'Australien Scott Sio à gauche de sa mêlée et de sa 3ème ligne COLOSSALE, le 8 de devant des hommes du Devon ne fait - à nouveau - plus rire personne.

Il faut dire qu'à ce dernier poste cité, Exeter possède quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs. Déjà Sam Simmonds, donc, et ses 74 essais en 104 matchs avec son club de coeur. Et s'il rejoindra Montpellier la saison prochaine, les Chiefs peuvent toujours s'accrocher au reste de leur attelage, avec notamment les "anciens" Dave Ewers (1m93 pour 125kg) et Jacques Vermeulen (1m97 pour 113kg), qui coupent du bois plus qu'il n'en faut pour tout l'hiver, à chaque match. Mais aussi à leur dernier prototype gallois, que Sam Warburton en personne voit "devenir une superstar et être titulaire pour les 10 prochaines années avec le XV du Poireau", pour le paraphraser. Lui ? Il s'agit de Chris Tshiunza, 20 ans, 1m98 sous la toise et 115kg sur la balance. Capable d'évoluer aussi bien en 2ème qu'en 3ème ligne, c'est en position de flanker que l'utilise essentiellement Rob Baxter.

Il faut dire que le natif de Kinshasa galope comme un cheval, découpe à tour de bras et possède donc le profil parfait pour occuper les couloirs sur les phases offensives. Hasard ou non, c'est d'ailleurs par deux fois en position d'ailier qu'on le vit mystifier la défense des Harlequins en septembre dernier, pour planter un doublé somptueux grâce à ses cannes et sa puissance. Dont une dernière réalisation à la 82ème minute et à l'issue d'une action de 80m, synonyme de victoire... Et si l'on serait presque prêt à parier de l'argent sur le fait que son nom ne vous dit rien à la lecture de ces lignes, sachez que le garçon est donc devenu un titulaire à part entière à Exeter cette saison, avec le numéro 7 dans le dos. Il a d'ailleurs débuté face à Castres, voilà une dizaine de jours.

Star chez les équipes jeunes, décrit comme un phénomène depuis son arrivée dans le monde pro, nul doute que ce Tshiunza, parti tenter l'aventure en Angleterre en 2019, aura bientôt (vraiment) sa chance en sélection. Au vrai, il compte déjà 3 capes, toutes en tant que remplaçant, mais était encore derrière les expérimentés Lydiate, Faletau, Morgan ou McLeod en novembre. Le retour de Gatland à la tête des Gallois changera-t-il la donne ? Comme pour Louis Rees-Zammit avant lui, on imagine mal la Principauté se priver longtemps d'un talent de cette dimension, quand bien même celui-ci a traversé la digue d'Offa. Il se pourrait donc que dès le Tournoi 2023, chacun commence enfin à mettre un visage sur le nom de Chris Tshiunza...

