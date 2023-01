VIDEO. Top 14. Cette fanfare a mis le feu aux vestiaires des Bayonnais ! Vous auriez aimé y être ?

Nous le savons tous, les supporters de l'Aviron Bayonnais font partie des plus fervents du Top 14 cette année. Chaque match est à guichet fermé, et la fête continue même dans les vestiaires...

Après la victoire de Brive, ce week-end en Top 14, les sourires étaient au rendez-vous du côté des joueurs et de l'ensemble du staff basque. Si pour certains l'affrontement face à Brive n'était qu'une formalité, le groupe bayonnais était préparé à un match âpre, contre une équipe très en forme et venue avec de belles intentions de jeu. Néanmoins, dans un scénario de match parfait, les coéquipiers de Camille Lopez ont su se rendre la rencontre facile, et à l'arrivée, une victoire à 5 points. Dans l'euphorie du succès, les joueurs de Bayonne ont alors laissé une poignée de supporters chanceux s'introduire dans le vestiaire à la fin du match, pour entamer quelques chants bien connus, au plus grand bonheur de ces derniers qui étaient même déguisés pour l'occasion. En effet, c'était une fanfare présente au stade Jean-Dauger, les "Fantaskes", qui ont fièrement entamé le titre "Free from desire", qui semble être apprécié des joueurs de Grégory Patat. Résultat, Canal+ nous offre une séquence très sympathique, rappelant que le rugby reste un sport convivial !