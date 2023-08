''Une victoire inquiétante'', un XV de France à deux visages fait trembler les supporters sur Twitter

Une fois de plus, Atonio ne joue pas, on a déployé son maillot pic.twitter.com/ec06E4K5QB

Les noms derrière les maillots c'est NON #FRAECO

Les commentateurs qui confondent Van der Merwe et Steyn parce que les deux sont Africains, bravo le racisme décomplexé.

Penaud, 50m de course pour perdre 10m... #FRAECO

#FRAECO Entame de match bien difficile pour nos bleus (blancs). Et on ne peut pas dire qu’on excelle pour l’instant. Vaut mieux que ça nous arrive maintenant que pendant la CduM mais bon….

"Oh pitin, on dirait mes chèvres " #FRAECO pic.twitter.com/T0IU1A4qK0

Pour l'instant, à 4 semaines de défier les All Blacks , force est de constater que le XV de France n'est pas encore prêt #FRAECO

ON SE FAIT VOLER UN ESSAI !! #FRAECO

Les Bleus commencent doucement à accélérer et ca fait mal aux écossais #XVdeFrance

Première mi-temps médiocre des Francais. Peu inspirés en attaque. Je sais quon dira que N'Tamack et Dupont sont extraordinaires parce qu'ils sont décisifs sur l'essai mais pour le reste, c'est quand même très poussif pour ne pas dire pauvre. #FRAECO

1MT de depossession des Bleus, on sent que les automatismes se mettent en place avec les nvx joueurs que ce soit en attaque et en defense face à des ecossais qui aiment jouer à 2 rideaux sur les exterieurs, un match ouvert paradoxalement #FRAECO pic.twitter.com/NNM82KyGtR