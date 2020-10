" Une double défaite tricolore en finale de Coupe d'Europe, c'est loin d'être une première "

Avant Toulon et le Racing 92, d'autres formations tricolores ont connu des déboires en finale de Coupe d'Europe la même année.

Le doublé, à défaut d'être historique, aurait certainement été très beau. Mais les Toulonnais comme les Racingmen ont été battus en finale de Coupe d'Europe. Respectivement par Bristol et Exeter, qui de leur côté, réalise un joli doublé anglais. On se souvient que dès la première mouture des Coupes d'Europe en 1997, Toulouse et Bourgoin avaient été sacrés. L'année suivante, c'était Brive et Colomiers. Pour voir un doublé des formations anglaises, il faut remonter à 2001 avec les succès combinés de Leicester en H Cup et des Harlequins en Challenge européen. Une date qui coïncide justement avec un double revers tricolore en finale.



En effet, il y avait face aux Tigres, les Parisiens de Diego Dominguez. Malgré ses trente points au pied, le Stade Français s'était incliné 34 à 30 à Cardiff. Une semaine plus tard, les Harlequins battaient Narbonne sur le score de 42 à 33 dans une rencontre très enlevée. On avait vu pas moins de six essais, trois de chaque côté. A l'époque, la formation narbonnaise faisait la part belle aux Argentins avec Corleto et Ledesma, auteur d'un essai chacun, et Gonzalo Quesada, précieux face aux perches avec trois pénalités et un drop.



Trois ans plus tard, rebelote. Toulouse s'incline face aux Wasps et Clermont voit les Quins remporter un deuxième trophée d'un seul petit point (27-26). Personne, et surtout pas Clément Poitrenaud, n'a oublié ce célèbre essai casquette offert à Rob Howley par le Toulousain. C'est de là que vient la "Poitrenade". A ce moment-là du match, les deux équipes étaient à égalité, 20 partout, et c'est ce cadeau qui leur avait permis de l'emporter sur la pelouse de Twickenham devant plus de 70 000 personnes. Et ce, malgré un essai de Yann Delaigue et cinq pénalités.