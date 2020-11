Underhill et Curry de retour pour l’Angleterre, Byrne remplace Sexton dans le XV du trèfle

L’Angleterre accueillera l’Irlande à Twickenham (samedi, 16h) dans le cadre de la deuxième journée de l’Autumn Nations Cup.

Tous deux larges vainqueurs le week-end dernier, anglais et irlandais occupent les deux premières places de cette poule A, respectivement premier et deuxième. Alors à l’aube de ce qui s’apparente comme être le choc de cette journée, Eddie Jones et Andy Farrell ont chacun aligné leur équipe type du moment.

Les "Kamikaze Kids" font leur retour

La ligne d’attaque irlandaise doit déjà en faire des cauchemars. Respectivement remplaçant et hors groupe lors de la victoire face à la Géorgie (40-0), Tom Curry et Sam Underhill, les « kamikaze kids » comme s’amuse à les surnommer Eddie Jones, formeront de nouveau la troisième ligne finaliste lors de la dernière Coupe du Monde, encadrés par le puissant Billy Vunipola. Outre ses deux infatigables plaqueurs, le XV de la Rose enregistrera le retour en tant que titulaire de Mako Vunipola, alors que Kyle Sinckler sera préféré à Will Stuart. La ligne de trois-quarts reste identique.

Le XV de départ : M.Vunipola, George, Sinckler, Itoje, Launchbury, Curry, B.Vunipola, Underhill, Youngs(m), (cap)Farrell(o), May, Slade , Lawrence, Joseph, Daly

Remplaçants : Dunn, Genge, Stuart, Hill, Earl, Robson, Ford, Malins

Byrne remplace Sexton, Aki titulaire

Côté irlandais le sélectionneur Andy Farrell a dû composer avec les absents du moment. Touché aux ischios-jambiers contre le Pays de Galles (victoire 32-9), Jonathan Sexton doit laisser sa place à Ross Byrne. Même sort pour Rory Henshaw souffrant des adducteurs. C’est le trois-quart centre du Connacht Bundee Aki qui le remplace, alors que le deuxième ligne James Ryan est promu capitaine. Enfin James Lowe honorera sa deuxième cape sur l’aile de l’attaque irlandaise.

Le XV de départ : Healy, Kelleher, Porter, Roux, Ryan(cap), CJ Stander, Doris, O’Mahony, Gibson Park(m), R.Byrne(o), Lowe, Aki, Farrell, Earls, Keenan

Remplaçants : Herring, E.Byrne, Bealham, Henderson, Connors, Murray, Burns, Stockdale