TOP 14. Un Toulousain et un All Black : quelles cibles pour remplacer Fainga'anuku à Toulon ?

De Pau à Toulouse en passant par la Nouvelle-Zélande, le Rugby Club Toulonnais doit s’activer pour trouver le futur remplaçant de Leicester Fainga’anuku.

Après avoir annoncé le départ de son centre/ailier supersonique Leicester Fainga’anuku, Toulon va devoir se mettre rapidement à la recherche de son successeur. En imaginant que Pierre Mignoni veuille installer Antoine Frisch au poste de premier centre, il faut alors trouver le numéro 13 parfait. Celui qui combinera puissance, explosivité et défense. Tour d’horizon des cibles potentielles.

David Havili

L’éternel Crusader ! Depuis ses débuts en Super Rugby en 2015, il ne cesse de prouver sa polyvalence. Centre, ailier, arrière et même demi d’ouverture ! Mais c’est bien en second centre qu’il est le meilleur. Joueur moderne par excellence, son physique impressionnant (1,84m ; 95kg) lui permet d’attaquer la ligne adverse.

Néanmoins, il est aussi capable de prendre un intervalle, lire le jeu ou adresser une passe au pied à un coéquipier. Car oui, David Havili possède aussi un jeu au pied et est capable de passer de pénalités de 60 mètres ! Gros défenseur, son extrême polyvalence lui permettra de s’adapter à n’importe quel système de jeu.

Émilien Gailleton

Si le RCT parvient à débouter Émilien Gailleton de la Section Paloise, il frapperait un grand coup ! C’est simple, tous les clubs du Top 14 se l’arrachent. Il est jeune, JIFF et très prometteur. À seulement 21 ans, l’ancien agenais est installé en Top 14 depuis déjà trois saisons et compte trois sélections en équipe de France.

Une association avec Antoine Frisch pourrait faire le bonheur de Fabien Galthié, lui qui est si attaché à l’émulation entre coéquipiers. Contractuellement, ce n’est peut-être pas le coup le plus simple à réaliser étant donné qu’il est engagé à Pau jusqu’en 2026.

Pierre-Louis Barassi

Voilà une cible moins difficile au niveau financier. Pierre-Louis Barassi sera libre de tout contrat avec Toulouse en 2025. À 26 ans, l’ancien lyonnais doit passer un cap, alors pourquoi ne pas tenter l’aventure Varoise ? S’il évite les blessures, son profil est très intéressant et une association avec Frisch serait prometteuse. Courtisé par le Stade Français, Toulon depuis l’été et plus récemment Clermont, il est à un moment crucial de sa carrière.

RUGBY. Au cœur des spéculations de transfert, Pierre-Louis Barassi va devoir faire un choix crucial

Après le départ d’un de ses meilleurs attaquants, le club au muguet doit réagir vite. Havili, Gailleton ou Barassi sont des cibles de choix pour les dirigeants et prouveraient la détermination du club à revenir au meilleur niveau. Affaire à suivre donc.