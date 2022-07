Un samedi de légende pour les nations de l'hémisphère nord

RUGBY. Dingue ! La France pourrait être numéro 1 mondial lundi !Ce samedi restera dans l'histoire du rugby mondial pour diverses raisons. C'est en effet la première fois que la France se hisse à la première place du classement de World Rugby depuis sa création en 2003. Les Bleus doivent cette place à leurs excellentes performances depuis 2020 mais surtout aux résultats des autres nations européennes. En effet, l'Irlande et le Pays de Galles ont marqué l'histoire de ce sport en allant s'imposer respectivement pour la première fois en Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud. Des performances qui ont fait les affaires des Bleus, vainqueurs du Japon. Carton plein pour les nations du nord puisque l'Écosse est aussi allée s'imposer en Argentine tandis que l'Angleterre a dominé l'Australie. Ce qu'elle avait déjà réussi par le passé.

1 - New Zealand, Australia and South Africa have all lost at home on the same day for the first time in men's Test rugby history; in fact, it's just the third time overall that they've lost on the same day (also 09/11/2002 & 20/11/2021). Toppled.