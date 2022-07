RUGBY. Dingue ! La France pourrait être numéro 1 mondial lundi !

L'équipe de France peut viser la première place du classement mondial en cas de victoire sur le Japon. Mais ça dépendra des autres résultats du samedi.

Gros week-end de rugby au niveau international en prévision. En effet, 18 des 20 meilleures nations seront sur le pont. Certaines peuvent espérer prendre la première place à l'issue de cette nouvelle vague de tests. Pour l'heure, c'est l'Afrique du Sud qui occupe ce rang. Elle ne pourra pas le perdre si elle bat une nouvelle fois le Pays de Galles. Cependant, la Nouvelle-Zélande, la France et l'Irlande peuvent toutes terminer le week-end en tête du classement mondial. World Rugby indique en effet que la France se hissera au premier rang pour la première fois depuis l'introduction du classement en octobre 2003 si elle bat le Japon et l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande perdent toutes les deux par moins de 15 points. Un scénario qui verrait l'Irlande grimper à la deuxième place devant les Springboks et la Nouvelle-Zélande. Des All Blacks qui occuperaient alors le pire classement de leur histoire, quatrième.



Sachez que le XV du Trèfle, dont les joueurs ont connu une année 2022 difficile en sélection comme en club, pourrait aussi se hisser au premier rang. Pour cela, il faudrait que Sexton et ses coéquipiers dominent les Néo-Zélandais par plus de 15 points et que les Boks s'inclinent face aux Gallois. Cependant, un nul des Sud-Africains, et c'est la Nouvelle-Zélande qui prendra la première place mondiale. Un vrai jeu de chaises musicales. La France cédera la troisième place à l'Irlande si elle perd de plus de 15 points, même si les Irlandais sont battus par la même marge à Dunedin. Un succès historique du Japon le verrait passer devant le Pays de Galles à la neuvième place en cas de revers gallois en Afrique du Sud.