Un frère, un ami, une légende, Laporte, Galthié, Guazzini se souviennent de Dominici

Bernard Laporte, Fabien Galthié et Max Guazzini ont tous joué un rôle important dans la carrière de Christophe Dominici. Sa disparition tragique les touche profondément.

Les hommages ont été très nombreux suite à l'annonce de la disparition tragique de Christophe Dominici à seulement 48 ans. Le monde du rugby a bien évidemment salué sa mémoire mais on s'est aussi vite rendu compte que l'ancien ailier du XV de France avait marqué les esprits bien au-delà de l'ovalie. Ceux qui l'ont côtoyé au plus près ont eu du mal à mettre des mots pour exprimer ce qu'ils ressentaient. Cela a notamment été le cas de Bernard Laporte qui l'avait eu sous ses ordres avec le Stade Français et chez les Bleus. Il pleure la disparition soudaine d'un frère devenu légende. "Il y avait quelque chose entre nous. J'avais de l'affection pour lui et c'était réciproque", confie à L'Équipe l'ancien sélectionneur du XV de France. Mon plus beau souvenir avec lui reste ce titre de 98 gagné au Stade de France. C'était le premier, c'est toujours quelque chose de fort. J'avais confiance en lui, c'était un des moteurs de mon équipe. Si je devais garder une chose de Domi, je garderais son sourire et aussi ce regard malicieux prêt à rigoler."

Domi mon frère. Toi le génie du rugby français, toi le feu-follet qui déroutait les géants, toi l’homme passionné, tu nous a fait en ce jour funeste, un ultime cadrage débordement.

Tu es mon ami et à jamais, je t’aimerai. Le monde du Rugby te pleure. Tu deviens notre légende. pic.twitter.com/gFErk6gRHI — Bernard Laporte (@BernardLaporte_) November 24, 2020

Un autre homme a énormément compté dans la vie et la carrière de Dominici, Max Guazzini. L'ancien président du Stade Français l'avait fait venir de Toulon en 1997. Il n'hésite pas à dire au journal sportif ce mardi que c'était son joueur préféré. Un homme "différent des autres" et qu'il aimait beaucoup. De l'émotion, il y a également eu dans la voix de Fabien Galthié, tour à tour coéquipier puis entraîneur du feu follet parisien. "Nous pensons très fort à sa famille et à ses proches, aux clubs où il a joué : Sollies-Pont, Toulon, le Stade Français bien sûr, tous ses amis, tous les supporters du rugby, de l'équipe de France. Samedi, nous allons tâcher de lui rendre hommage". Le staff des Bleus a appris la nouvelle à l'entraînement à Marcoussis alors qu'ils préparent le match contre l'Italie. Nul doute que tous les joueurs auront à coeur de faire un grand match pour honorer sa mémoire.