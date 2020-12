Un Clermont hybride pour recevoir les Irlandais du Munster !

A Clermont, vainqueur la semaine passée à Bristol, on ne change (presque) pas une équipe qui gagne. Mais quelques jeunes sont intégrés.

Après sa magnifique performance sur la pelouse de l'Ashton Gate la semaine dernière (38 à 51), l'ASM se doit d'enchaîner dès ce samedi pour optimiser ses chances de qualification en quart de finale de cette Champions Cup 2020/2021. Et si face aux diables irlandais du Munster la rencontre promet d'être moins spectaculaire que contre Bristol, le staff clermontois fait en partie confiance aux hommes qui ont fait forte impression le week-end passé. Ainsi, le triangle de feu Raka-Penaud-Matsushima couvrera évidemment encore le fond de terrain des Jaunards et Lopez animera le jeu asémiste à l'ouverture. Quelques ajustements ont tout de même été effectués avec les titularisations de Ravai et Fourcade en première ligne, Sébastien Bézy à la mêlée et Jean-Pascal Barraque au centre aux côtés de Moala. A noter le retour de Peceli Yato en... deuxième ligne, privé de voyage en Angleterre la semaine passée pour des problèmes de papiers.

Clermont 1 Ravai 2 Fourcade 3 Slimani 4 Jedrasiak 5 Yato 6 Cancoriet 8 Lee 7 C.Lanen 9 Bézy 10 Lopez 11 Raka 12 Moala 13 Barraque 14 Penaud 15 Matsushima 16 Pélissié 17 Falgoux 18 Falatea 19 T.Lanen



20 Annandale 21 Parra 22 Nanai-Williams 23 Veredamu

En face, ce sera du très costaud également avec une équipe proche de ce que les habitués de la Ligue Celte ont coutume de voir. La ribambelle d'internationaux irlandais sera bien là avec entre autres Peter O'Mahony, Tadhg Beirne, CJ Stander, Conor Murray ou Keith Earls, tous titulaires. Quant au sud-africain vedette de cette formation, Damian de Allende (29 ans, 47 sélections), il débutera avec le numéro 12 dans le dos et formera une très solide paire de centres avec l'ancien grenoblois Chris Farrell.

Munster 1 J.Wycherley 2 Marshall 3 Archer 4 Kleyn 5 Beirne 6 Coombes 8 Stander 7 O'Mahony 9 Murray 10 Hanrahan 11 Daly 12 De Allende 13 Farrell 14 Earls 15 Haley 16 O'Byrne 17 O'Connor 18 Ryan 19 F.Wycherley



20 Holland 21 Casey 22 Scannell 23 O'Donoghue