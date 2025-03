Un 3/4 centre All Black à l’USAP pour de nouveaux objectifs la saison prochaine ?

Désireux de se renforcer au centre, l’USAP a activé la piste du centre All Black Braydon Ennor.

Malgré pas mal d’optimisme en début de saison, l’USAP vit à nouveau un exercice compliqué. Privé de la surpuissance de Posolo Tuilagi depuis de longs mois et décimé par des blessures dans sa ligne de 3/4, Perpignan se voit obligé de bricoler, souvent.

Et pointe actuellement à la 13ème place du Top 14, avec 30 points. La faute à une dynamique défavorable en février, intervenue alors que le club catalan est en train boucler son recrutement.

Après avoir néanmoins déjà obtenu de très belles signatures comme celles de Peceli Yato, Jamie Ritchie ou le retour de Tristan Tedder, l’USAP voudrait un 3/4 centre de haut niveau pour clôturer son mercato, informe le Midi Olympique.

9 capes avec les All Blacks

Et puisque le Top 14 a des moyens que les autres n’ont pas, il est parfois possible de rêver. Ainsi, la direction catalane serait entrée en contact avec un All Black. Pas Jordie Barrett ou Rieko Ioane, on vous rassure tout de suite, mais tout de même, Braydon Ennor est loin d’être un peintre pour autant.

Super Rugby. VIDEO. Braydon Ennor fait roter Hunter Paisami d'un plaquage désintégrant !À 27 ans, le joueur aux 9 sélections est un élément important des Crusaders depuis de nombreuses années. Loin du joueur ultra-efficace de ses premières saisons de Super Rugby (19 essais sur ses 36 premiers matchs), il est un numéro 13 solide, intelligent et athlétique (1m87 pour 94kg).

Barré en sélection et probablement désireux de trouver un nouveau challenge bien rémunéré après de nombreux titres en Super Rugby, il ne serait pas insensible à l’intérêt de l’USAP même si sa venue ne pourra s’acter qu’en cas de maintien du club en Top 14, détaille le Midol.

Peut-être que Perpignan trouvera alors les arguments pour le convaincre de s’engager sans attendre la fin de la saison, grâce à une clause dans son contrat en cas de descente, par exemple.

Il n’empêche que s’il s’engageait, Ennor emmènerait beaucoup d’expérience et de punch à la ligne de 3/4 catalane. Actuellement blessé, nul doute que son choix sera pour bientôt, lui qui sera en fin de contrat avec la NZRU à l’issue de la saison. En espérant une trajectoire à la Fainga’anuku plutôt que Laumape en cas de venue…