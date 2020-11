UBB - Le verdict est tombé pour Geoffrey Cros : près d'un an d'absence

L'ailier de l'Union Bordeaux-Bègles s'est sérieusement blessé ce week-end face à Castres. Le verdict est tombé.

Vendredi soir, l'Union Bordeaux-Bègles affrontait le Castres Olympique et les joueurs de Christophe Urios se sont imposés d'un tout petit point (30-29). Si la victoire est belle, et à la dernière seconde, une ombre planait sur le groupe mais surtout sur un joueur : Geoffrey Cros.

Sur son aile droite, le Bordelais se fait reprendre par Nakosi et sa jambe se plie complètement lors du plaquage. Evacué sur civière, une blessure grave était redoutée pour le joueur de 23 ans. Son coéquipier Yoram Moefana le remplaçait sur-le-champ. C'est finalement Cros qui l'a annoncé sur son compte Instagram, en confirmant la gravité et l'absence due à sa blessure :

Ça y est, le verdict est tombé. Ménisques touchés, rupture du ligament croisé antérieur ainsi que de l’interne.

Un grand Merci pour tous vos messages de soutient.

Le club a ensuite confirmé les propos dans un communiqué, rajoutant que des lésions méniscales interne et externe était présentes. Le verdict est lourd et l'absence encore plus : l'UBB estime entre 9 à 12 mois la convalescence de son joueur. Geoffrey Cros sera donc absent pour la fin de saison de son club.