U20 : le 6 Nations va remplacer le championnat du monde !

On le sait, seul le XV de France jouera le Tournoi des 6 Nations cet hiver. Mais on en sait plus pour le programme des Bleuets et du XV de France féminin.

Quand retrouvera-t-on le XV de France Féminin, alors que son Tournoi des 6 Nations a malheureusement été reporté ? Le Midi Olympique rapporte que "les Fédérations sont parvenues à se mettre d'accord, et à trouver un compromis" pour une date : il s'agira du mois d'avril. Ou plus exactement du dernier week-end du mois de mars 2021, les 27 et 28 mars prochain. Une excellente nouvelle pour les Tricolores, alors que le Mondial de la catégorie aura lieu en septembre. Favori, géant endormi, que pense la presse étrangère du XV de France avant le 6 Nations 2021 ?Quid des Bleuets ? Rappelons que la France est double championne du monde en titre, même si les joueurs sacrés ne sont plus éligibles pour la catégorie U20. Pour revoir les futurs joueurs de la "grande" équipe de France, il faudra patienter un peu plus longtemps. Toujours selon le Midi Olympique, c'est cet été qu'aura lieu le Tournoi des 6 Nations. Et ce, à la place du championnat du monde, qui devrait donc être annulé pour la seconde année d'affilée. L'an passé, le COVID-19 avait eu raison de la compétition. Pas de championnat du monde U20, donc, mais un 6 Nations probablement organisé dans une bulle, sur une période de trois semaines pour cinq rencontres. La génération 2001/2002 se tient prête.