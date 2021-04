TRANSFERTS : après six ans dans l'Hexagone, Carl Fearns retourne en Angleterre.

Avec Jonny Wilkinson ou Steffon Armitage, il est probablement le joueur anglais à avoir le mieux réussi dans notre championnat, ces dernières années. Mais l'aventure de Carl Fearns dans l'Hexagone vient de toucher à sa fin. Après 52 matchs de TOP 14 et 28 de PRO D2, le n°8 retourne dans son pays du côté de Newcastle.

C'est son club actuel, le Rouen Normandie Rugby, qui a officialisé la nouvelle :

L’ensemble du RNR souhaite une bonne continuation au troisième ligne Carl Fearns

Après une année écourtée à cause d’une blessure, le club et Carl ont convenu d’un commun accord de laisser partir Carl vers Newcastle, où il pourra jouer au rugby au plus près de sa famille🏉👨‍👩‍👧‍👧 pic.twitter.com/4SPHayc1qR