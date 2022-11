TRANSFERT. Un des meilleurs 10 du Top 14 en partance pour la Premiership ?

Selon les informations du Daily Mail, l'ouvreur du Racing 92 Finn Russell serait en contact très avancés avec le club de Bath.

Décidément, on n'a pas fini d'entendre parler du demi d'ouverture de l'Écosse ! Finalement parti pour rester en Top 14, plus précisément au Racing 92, après de nombreuses rumeurs de départs, Finn Russell (30 ans) pourrait finalement mettre les voiles l'été prochain ! En effet, le journal britannique Daily Mail nous annonce cette semaine que le club de Bath serait très intéressé par le profil du numéro 10 francilien. Mieux, la formation de Premiership aurait déjà établi des contacts avancés avec le joueur, qui, on le rappelle, est actuellement dans sa dernière année de contrat. Une annonce plutôt surprenante, puisque l'ancien ouvreur de Glasgow n'avait pas hésité à exprimer son envie de continuer au Racing 92 la saison prochaine.

TOP 14. Et si LE prochain grand ouvreur du Racing était finalement Finn Russell ?De son côté, le club des Hauts-de-Seine a déjà prévu l'après Russell, puisque selon le Midol, Tristan Tedder se serait engagé pour une durée encore indéterminée. Reste à savoir si les deux hommes seront en concurrence, ou non. Pour rappel, Finn Russell, c'est plus de 4 saisons sous le maillot Ciel et Blanc, et 335 points inscrits.

