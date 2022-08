TRANSFERT. TOP 14. Un poids lourd sudiste pour suppléer Bamba au LOU ?

Forfait jusqu'en 2023, Demba Bamba devra être remplacé. Le LOU s'est mis en quête d'un joker, qu'il pourrait avoir trouvé du côté de l'Australie.

C'est l'une des mauvaise nouvelles du LOU cet été. Alors que l'équipe rhodanienne prépare actuellement pleinement la future saison, elle devra faire sans Demba Bamba, absent pour environ 6 mois et d'ores et déjà forfait pour toute la première partie de l'exercice. Un gros coup dur pour le club du 69, tant son pilier de 24 ans semblait être monté en régime la saison dernière, devenant un véritable indiscutable du côté de Gerland, où sa force en mêlée, sa mobilité et sa puissance ballon en main (1m83 pour 123kg) font des ravages.

C'est ainsi que Lyon, habitué des jokers médicaux cette année, s'est mis un quête d'un remplaçant pour le natif de St-Denis. Et il pourrait avoir trouvé son bonheur du côté du Queensland, en Australie, où il a jeté son dévolu sur un certain Feao Fotuaika, selon le Midi Olympique. Lui ? C'est un solide droitier de 130kg ayant pris du galon lors du dernier Super Rugby Pasifika, avec 16 matchs joués dont 8 titularisations. Peu utilisé les années précédentes, le natif de la Nouvelle-Zélande s'est affirmé cette saison grâce à la blessure de Taniela Tupou, qu'il a remplacé au pied levé. Après Fletcher Smith à l'ouverture, c'est donc un autre habitué de rugby de l'hémisphère sud qui pourrait débarquer dans la ville des lumières.

