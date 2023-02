TRANSFERT. TOP 14. Un cadre de l’équipe d’Irlande en partance pour le Stade Toulousain ?

En début de saison, nous vous parlions du fait que les départs de Rory Arnold et Joe Tekori n’avaient jamais véritablement été remplacés à Toulouse . Et ce quand bien même un garçon comme Joshua Brennan a pleinement intégré le groupe professionnel cette saison. Malgré tout, le poste a beau posséder une belle qualité entre Flament, Richie Arnold et Meafou, la profondeur n’est pas forcément au rendez-vous. Et Toulouse voudrait pallier cela dès la saison prochaine. Bien évidemment, sans faire les choses à moitié.

Selon les informations de Planet Rugby, le club rouge et noir aurait ainsi dans l’idée de faire venir à Ernest-Wallon un certain Iain Henderson . Cet Irlandais qui vient de fêter ses 31 ans qui, au passage, est l’un des capitaines de l’Ulster, compte 66 capes avec les Verts et quelques apparitions avec les Lions Britanniques. Un 2ᵉ ligne à la densité et la puissance de niveau international, mais qui surtout, en impose de par son excellence sur tous les fondamentaux du poste. Bon en touche, royal dans le déplacement et très à l’aise ballon en main, il serait à n’en pas douter une recrue de choix pour les Stadistes après le Mondial en France. Auquel devrait participer Henderson, qui était d’ailleurs de la victoire face aux Bleus il y a deux semaines…