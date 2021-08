TRANSFERT. TOP 14. Ryan, Steenkamp... Le nouveau staff XXL du Stade Rochelais

En dépit du départ de 3 de ses hommes forts du staff (Gibbes, Patat, Zirakashvili), le Stade Rochelais ne vise pas moins haut avec de belles arrivées.

C'est un grand remue-ménage auquel se prépare le Stade Rochelais pour la saison à venir. Si l'effectif sera très stable par rapport à la saison passée, le staff, lui, évolue fortement. Comme nous vous le disions ce jeudi, le club à la Caravelle a en effet officialisé le départ de sa figure et entraîneur des avants, Grégory Patat. Qui s'ajoute évidemment à celui de Jono Gibbes vers Clermont, et de Dato Zirakashvili (mêlée) qui lui emboîte le pas.

STADE ROCHELAIS - Grégory Patat quitte le staff des MaritimesMais rassurez-vous, La Rochelle a toujours les mêmes ambitions et son recrutement au bord du terrain le prouve. Même si la nomination de Ronan O'Gara à la tête de l'équipe et de son ami Donnacha Ryan devant pouvaient inquièter, les Irlandais seront relativement bien épaulés. Alors que l’ancien deuxième ligne des Maritimes Robert Mohr a été nommé directeur sportif et responsable du pilotage du projet sportif global du club pour encadrer tout ce petit monde, la première voit également ses coachs des Espoirs Boboul (3/4) et Carmignani (avants) être promus. Aussi et surtout, Deflandre aura le plaisir d'accueillir un vrai cador pour venir aiguiller sa mêlée en la personne du champion du monde 2007 Gurthro Steenkamp, et ses 53 sélections avec les Springboks. Champion de France avec Toulouse 2012, il entraînait depuis 2 saisons la mêlée de Colomiers. Sacrée prise !