TRANSFERT. TOP 14. Et si c'était lui, le futur grand 10 du Racing pour la saison prochaine ?

En visite à Paris cette semaine, Danny Cipriani est venu voir son ami Christian Wade. Mais certains avancent d'autres choses à cette venue, non loin de Nanterre.

Vous vous souvenez des célèbres clichés de Dan Carter dans la capitale, lorsqu'il évoluait dans l'Hexagone ? Il se pourrait bien que le Racing, activement à la recherche d'un grand numéro 10 pour la saison prochaine, les consulte régulièrement en ce moment, avec un brin de nostalgie. Et que la vue de photos peu ou prou similaires d'un autre grand ouvreur international, cette semaine, lui ait donné quelques idées. S'il possède lui aussi l'acronyme "DC", en terme de palmarès et de récompenses, on est tout de même assez loin de Carter, avec Danny Cipriani. Mais en terme de talent pur, le fantasque anglais a des qualités à faire valoir !

Toujours est-il que ce mercredi, le meilleur joueur du championnat d'Angleterre en 2019 était en visite à Paris... aux côtés d'un joueur du Racing. Cip's est en effet venu rendre visite à son ancien coéquipier et ami Christian Wade, qui s'est lui engagé récemment avec le club francilien pour une saison. Était-ce pour plus que ça ? Avec l'imprévisible Cipriani et le carnet de chèques du Racing, prêt à flamber à tout moment par les temps qui courent, certains médias anglais n'ont pas manqué de s'enflammer avant même de voir la première étincelle.

Cette saison, le Racing semblerait déjà avoir atteint son quota de joueurs supplémentaires en Top 14, puisqu'il s'apprête à faire signer le pilier droit anglais Biyi Alo, après avoir engagé Cameron Woki sous le même statut, en juillet dernier. Et pour la saison prochaine ? Alors que le club des Hauts-de-Seine a activé la piste des Jalibert, Barrett et dernièrement Biggar, on le voit mal recruter un ouvreur qui fêtera ses 35 ans en novembre prochain, et qui est libre de tout contrat depuis la fin de saison dernière. Aussi talentueux soit-il...

