TRANSFERT. TOP 14. ''Compter sur un joueur de son calibre est une grande plus-value'', Franklin débarque à Pau

Tom Franklin, ex-joueur des Highlanders et international maori, rejoint la Section Paloise jusqu’à la fin de saison. Un renfort bienvenu pour le pack de Pau, dans un Top 14 toujours plus exigeant.

La Section Paloise a officialisé l'arrivée de Tom Franklin, joueur expérimenté de 34 ans, en tant que renfort supplémentaire. Le Néo-Zélandais, capable d'évoluer en deuxième et troisième ligne, apportera toute son expérience au sein du collectif béarnais pour la fin de la saison.

Fort de près de 100 matchs en Super Rugby, compétition qu'il a remportée en 2015 avec les Highlanders, Franklin a également évolué au Japon et aux États-Unis avant de retrouver le Super Rugby sous les couleurs de la Western Force.

Son parcours international est tout aussi impressionnant avec des sélections chez les Baby Blacks et les Maoris All Blacks.

Au sein d’un championnat aussi rude que le TOP 14, compter sur un joueur de son calibre est une grande plus-value.

Pour Sébastien Piqueronies, manager de la Section, l'arrivée de Franklin est une aubaine. Il s’est exprimé sur la valeur ajoutée de ce renfort : "Le renfort d’expérience de Tom est le bienvenu pour solidifier certains postes en tension. Nous attendons beaucoup de son exigence et de son savoir-faire."

Avec un championnat du Top 14 toujours aussi exigeant, ce recrutement arrive à point nommé pour Pau. La Section est actuellement en quête de stabilité dans les phases de conquête, et l'apport d'un joueur comme Franklin sera précieux.

L'ancien Highlander débutera les entraînements dès lundi prochain et pourrait rapidement être aligné rapidement. Les supporters de Pau attendent de voir si son expérience permettra de faire face aux défis du Top 14 et de viser une place plus confortable au classement.

Sèchement battus par Clermont lors de la première journée, la Section Paloise accueille Bayonne ce week-end avec la ferme intention de décrocher son premier succès de la saison.