TRANSFERT. TOP 14. Clermont recrute Harry Plummer sur la durée pour son projet ambitieux

Harry Plummer, c’est officiel ! L’ouvreur All Black rejoint l’ASM Clermont pour trois saisons. Son arrivée illustre la volonté des Jaune et Bleu de revenir sur le devant de la scène.

Clermont réalise un très joli coup sur le marché des transferts en officialisant la signature d’Harry Plummer, l’ouvreur des Blues d’Auckland et international all black. Âgé de 26 ans, le Néo-Zélandais s’engage pour trois saisons avec l’ambition de devenir l’un des piliers du projet clermontois.

Une recrue de prestige pour l'ASM

En quête d’un ouvreur de classe internationale, Clermont n’a pas fait les choses à moitié. « Harry était notre premier choix », confie l’entraîneur Christophe Urios. Et pour cause, avec ses 1,85 m et ses 96 kg, Plummer possède non seulement un physique solide mais également une technique et une vision du jeu saluées par tous.

Ses 60 matchs de Super Rugby, son titre en 2024 et sa première cape avec les All-Blacks cet été en font une recrue d’exception. Un signe fort envoyé par le club au Top 14.

Jean-Claude Pats, président de l’ASM, se réjouit de cette signature : « Harry sera à la base du jeu des Jaune et Bleu pour les prochaines saisons. » Plus qu’un simple ouvreur, Plummer est vu comme un leader capable d’aider le club à franchir un cap.

Ses qualités offensives, son jeu au pied précis et sa capacité à s’adapter à l’intensité du Top 14 en font une arme redoutable. « Nous étions à la recherche d’un joueur de niveau international, capable de s’adapter au style de jeu offensif que nous souhaitons mettre en place avec à la fois de l’expérience mais aussi encore une marge de progression », renchérit Urios.

Un ASM ambitieux pour l'avenir

Plummer, encore sous contrat avec les Blues pour une saison, arrivera à Clermont en juillet 2025 après une dernière campagne de Super Rugby sous la houlette de Vern Cotter. L’ASM place ainsi la barre très haut pour la saison 2025-26.

Avec ce recrutement, Clermont affiche clairement ses ambitions : reconquérir le haut du tableau du rugby français et européen. La communauté des supporters attend désormais de voir ce talent néo-zélandais à l’œuvre sous les couleurs des Jaune et Bleu. Avec Harry Plummer, Clermont espère retrouver son éclat d’antan.