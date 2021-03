TRANSFERT. Thomas Jolmès et le RCT c'est fini, en cours de saison

Le club toulonnais a annoncé ce lundi se séparer de son seconde ligne Thomas Jolmès après seulement quelques mois de contrat.

Les supporters toulonnais et même français avaient mis beaucoup d'espoirs dans le seconde ligne Thomas Jolmès. Arrivé à Toulon l'été dernier, il aurait dû bénéficier de 3 ans de contrat sur la rade. Mais ce lundi, le RCT a annoncé via un communiqué que le club et le joueur "se sont entendus pour mettre un terme anticipé au contrat les liant". Cette année, le joueur a été aligné seulement à 4 reprises pour une titularisation et 112 minutes de jeu au total.

A seulement 25 ans, le joueur qui a été formé à Grenoble devrait rejoindre l'Union Bordeaux-Bègles. On se souvient de Jolmès à La Rochelle où il est passé entre 2017 et 2020. Ses performances attiraient l'oeil avec énormément de déplacement et une capacité unique en touche. Selon les informations de L'Équipe, il devrait très rapidement rebondir à l'UBB qui déplore beaucoup de blessés chez ses avants. Le RCT, dans son communiqué, confirme aussi le souhait de rejoindre une autre écurie du Top 14 : " Le deuxième-ligne d’origine iséroise a souhaité rejoindre un nouveau projet sportif, avec effet immédiat".