TRANSFERT. PROD2. Pillé par les ''gros'', le FC Grenoble s'arme intelligemment avec deux Mondialistes

Diminués par une douzaine de départs à venir, les Rouge et Bleu de Grenoble ne se laissent abattre et effectuent un recrutement qui s'annonce fort intéressant. Avec ses moyens.

Alors que le FCG fait des pieds et des mains pour se qualifier et culmine à la 5ème place de ProD2 malgré les 8 points de retrait infligés en début de saison, il devra bientôt céder à nouveau plusieurs de ses forces vives.

Mais Grenoble lutte avec ses moyens et ne baisse pas les armes pour autant. D'après Le Dauphiné et en plus des recrues déjà connues telles que Bastien Soury, Yan Lestrade ou Johannes Jonker, le FCG serait en train de boucler son recrutement avec l'arrivée de deux Namibiens ayant joué le dernier Mondial.

Ainsi, l'ailier Gerswin Mouton viendra apporter tout son punch derrière, lui qui fut auteur de 2 essais et se montra très à son avantage durant la compétition en France. À 24 ans, il arrive des Tel Aviv Heats, soutenu par son compère Richard Hardwick, 3ème ligne de 29 ans qui compte 2 capes avec les Wallabies et 7 avec la Namibie. Il jouait lui chez l'un des cadors de la 2ème division anglaise, les Ealing Trailfinders.

Et ce n'est pas tout puisque Marc Palmier, le sniper d'Aurillac, vient compléter ce tableau avec une précision au pied qui pourrait s'avérer décisive dans les moments clés. S'il a laissé essentiellement le but et l'ouverture à Antoine Aucagne cette saison, il reste un ouvreur/arrière de grande qualité et à la botte très précise.

Un pur produit du Cantal que l'on avait vu sous les couleurs de l'ASM en 2019 et qui devrait, à 25 ans, cette fois définitivement quitter le massif central pour les Alpes.

Ce recrutement de haute volée témoigne de l'ambition grenobloise de jouer de nouveau les premiers rôles la saison prochaine. Après que cette fin d'exercice 2023/2024 ne lui offre un dénouement complètement inattendu...