[TRANSFERT] Pro D2 - Le Wallaby Henry Speight débarque à Biarritz pour plusieurs saisons

Le Biarritz Olympique réalise un très beau coup en recrutant le 3/4 international australien Henry Speight en provenance des Reds.

TRANSFERT - Après Saili, le Biarritz Olympique cible Henry Speight !Le Wallaby Henry Speight va débarquer à Biarritz la saison prochaine. Ce samedi, les Reds ont officialisé le départ de l'ailier pour la France. Au bout, un contrat de trois ans au Pays basque pour le Fidjien d'origine aux 19 sélections avec l'Australie. Pour rappel, Speight est déjà venu en Europe. Il avait en effet joué 10 matchs de Pro 14 (10 titularisations) avec l'Ulster en 2018 ainsi que deux rencontres de Champions Cup, marquant trois essais durant cette pige.

