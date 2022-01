TRANSFERT. Pour sauver le club, Bath recrute le colossal Nathan Hughes (1m96 pour 125kg) !

Alors qu'il joue peu avec Bristol, le puissant Nathan Hughes va être prêté jusqu'à la fin de la saison à Bath, dans une situation catastrophique en Angleterre.

Il faut sauver le soldat Bath ! Bon dernier du Premiership et balayé en coupe d'Europe ce dimanche (7 à 64) par le Leinster, cet historique du rugby anglais vit des heures très sombres cette année. Miné par les blessures et par un fond de jeu qu'il ne retrouve plus, l'habituel club phare du Somerset n'est plus que l'ombre de lui-même et s'enlise dans une spirale infernale cette saison. On parle pourtant d'un club qui compte dans ses rangs des garçons comme Sam Underhill, Anthony Watson, Danny Cipriani ou Taulupe Faletau... Sauf que ces derniers sont absents la majorité du temps et que sans eux, les jeunes manquent de repères pour exister au plus haut niveau national.

RUGBY. La baisse drastique du salary cap va-t-elle entraîner la fin de l'attractivité de l'Angleterre ?

Breeeeef ! Tout ça pour dire que pour tenter de redonner des couleurs au Recreation Ground en vue de la deuxième partie de saison, Bath s'active. Si bien que l'on apprend ce lundi que le numéro 8 international (22 capes) Nathan Hughes va venir renforcer le club jusqu'à la fin de la saison. Très peu utilisé à Bristol (2 apparitions) et en conflit avec le staff, le natif des Fidji va en effet être prêté au grand rival afin de pallier ses problèmes au poste de 3ème ligne. Un renfort de poids (1m96 pour 125kg) pour Bath, mais également l'opportunité pour Hughes de se relancer, lui qui est passé tout près d'être envoyé en deuxième division anglaise. Et s'il n'y aura pas de relégué cette année, espérons que cela suffise à redonner tout de même de l'allant à Bath, qu'on a rarement connu avec un visage si triste...