RUGBY. La baisse drastique du salary cap va-t-elle entraîner la fin de l'attractivité de l'Angleterre ?

Exode des stars, diminution des salaires : la baisse du salary cap fait se poser de grosses questions de compétitivité aux clubs anglais, à l'aube de 2022...

Savez-vous où jouera Malakai Fekitoa la saison prochaine, lui, la star des Wasps ? Très probablement au Munster. Vaea Fifita, ce All Black aux 11 capes et arrivé à Coventry lors de la dernière intersaison ? Aux Scarlets de Llanelli. Taulupe Faletau, le numéro 8 de Bath ? À Cardiff. Etc, etc. Bref, vous l'aurez compris, alors que la saison 2021/2022 bat son plein, les clubs anglais savent d'ores et déjà qu'ils seront bien moins compétitifs l'an prochain. La faute à une diminution du salary cap de 1,4 million de £ votée à l'unanimité par les pensionnaires du Premiership voilà plus d'un an maintenant.

VIDÉO. ANGLETERRE. Après 13 victoires consécutives, Leicester tombe pour la première fois de la saison !