Transfert - Maks Van Dyk trouve un nouveau club en Angleterre

Maks Van Dyk, nouveau français depuis peu, n'évoluera plus au Stade Toulousain la saison prochaine. Ni même en France.

Il avait étonné la France entière après avoir demandé la nationalité française directement au président Emmanuel Macron lors de la finale de Top 14 2019-2020. Il l'a finalement obtenu la saison dernière et nous avait même confié son désir de rester au Stade Toulousain mais surtout en France, pays qu'il aime plus que tout. Maks Van Dyk signe finalement aux Harlequins dans la banlieue de Londres.

Celui qui a été champion du monde U20 en 2012 se dirige vers l'Angleterre pour rebondir après une saison sans trop de temps de jeu du côté de la Garonne. Pour Planet Rugby, il a déclaré être un grand fan d'Adam Jones en 2009 lors de la tournée des Lions britanniques et irlandais en Afrique du Sud, où il avait 18 ans à l'époque : "Ce serait formidable de vivre l'expérience de la Premiership et j'ai hâte de jouer pour les Harlequins". Du côté du staff, c'est une bonne nouvelle avec cette arrivée d'un champion de France expérimenté malgré ses 28 ans. Maks Van Dyk semble avoir signé un contrat à court terme afin de couvrir la blessure de Craig Trenier et en attente de l'arrivée du sud-africain Wilco Louw.