TRANSFERT. Le phénomène Baptiste Jauneau (ASM) sait où il jouera les prochaines saisons !

Voilà ce qui devrait redonner le sourire à la “Yellow Army”. Selon L’Equipe, Baptiste Jauneau va prolonger son contrat avec l’ASM jusqu’en 2026.

Jauneau sera jaunard jusqu’en 2026 ! Parmi les meilleurs joueurs de Clermont cette saison, à 19 ans, Baptiste Jauneau enchaîne les matchs et s’impose petit à petit en incontournable (10 titularisations en 28 matchs avec l’ASM). Christophe Urios avait fait de sa prolongation une priorité et on le comprend ! Ce week-end encore, il a crevé l’écran face au Stade Rochelais en inscrivant notamment un superbe essai. Avec la perte de cadres comme Damian Penaud, Judicaël Cancoriet ou Arthur Iturria, le club auvergnat ne pouvait pas se permettre de perdre son jeune demi de mêlée international (11 sélections avec les moins de 20 ans).

L’ASM aurait, toujours selon l’Equipe, trouvé un accord de prolongation avec son talonneur Étienne Fourcade. Un vent de prolongation donc après les récentes officialisations de Fritz Lee, Peceli Yato et de Tomas Lavanini. Clermont est également actif sur le marché des transferts et se donne les moyens de rebondir la saison prochaine avec les arrivées de Marcos Kremer ou Rob Simmons entre autres.

