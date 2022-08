TRANSFERT. L'ailier le plus lourd de la planète retourne en Super Rugby

Le surpuissant Nemani Nadolo (137kg) s'est engagé avec les Waratahs pour la prochaine saison de SR. Avant cela, il restera à Leicester jusqu'en décembre.

Niveau transfert, c'est la belle histoire de la semaine. Alors que la rumeur circulait depuis plusieurs semaines déjà, les Leicester Tigers ont officialisé le retour de Nemani Nadolo dans son premier club professionnel, les Waratahs. L'imposant ailier (1m94 pour 137kg) évoluait en effet déjà là-bas à la fin des années 2000, avant d'être repéré par Bourgoin et de faire ses débuts en Europe. Après l'Angleterre, le Japon, la Nouvelle-Zélande, bien sûr la France et Montpellier et dernièrement Leicester, le Fidjien ralliera donc l'Australie pour ce qui constituera certainement un ultime défi. À 34 ans, l'homme aux 43 réalisations en Top 14 a encore de beaux restes puisqu'il sort d'une saison à 10 essais en Premiership.

VIDEO. La puissance brute de Nadolo fait passer Simmonds pour un culbuto

Et alors qu'un garçon comme Alex Newsome s'en va de Sydney, Nadolo, lui, fera donc l'inverse. Avant cela, il terminera son engagement avec les Tigers jusqu'à la mi-saison, histoire de planter quelques derniers essais sur le Vieux-Continent.

TOP 14. 3 choses à savoir sur Alex Newsome, la recrue sudiste de l'ASM dont personne ne parle