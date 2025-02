TRANSFERT. Courtisé en Top 14, Jacob Stockdale prend une décision capitale pour sa carrière

Fin du suspense ! Dans le viseur du Racing 92 et du LOU, Jacob Stockdale a choisi de rester en Irlande. L’ailier de l’Ulster prolonge son aventure avec sa province jusqu’en 2027.

Jacob Stockdale, l'ailier emblématique de l'Ulster et international irlandais, a récemment mis fin aux spéculations entourant son avenir en prolongeant son contrat avec sa province jusqu'en 2027. Cette décision intervient après des rumeurs persistantes évoquant l'intérêt du Top 14, notamment au Racing 92 et au LOU.

Un choix de cœur pour l'Ulster

À 28 ans, Stockdale a choisi de rester fidèle à son club. Malgré les sollicitations françaises, il a exprimé son attachement profond à l'Ulster et son désir de contribuer aux succès futurs de l'équipe. Cette prolongation témoigne de sa volonté de s'inscrire dans la lignée de joueurs emblématiques tels que Rory Best et Andrew Trimble, qui ont consacré l'essentiel de leur carrière à la province.

Je suis ravi de signer pour les deux prochaines saisons ici. Je suis satisfait de mon niveau de jeu et de la direction que prend cette équipe. Il y a beaucoup d'enthousiasme autour de l'équipe avec les jeunes joueurs qui arrivent et j'apprécie mon rôle en tant que l'un des joueurs expérimentés de l'équipe. (Ulster Rugby)

Après une période marquée par des blessures, Stockdale a retrouvé son meilleur niveau. La saison dernière, il a inscrit neuf essais en 16 rencontres de United Rugby Championship, et déjà quatre en six matchs cette saison. Son retour en forme a été salué par le staff de l'Ulster, qui voit en lui un atout majeur pour les années à venir.

Nous pensons que Jacob retrouve la forme qu’il avait avant sa longue blessure à la cheville il y a quelques années. Il a fait preuve d’une grande résilience et d’un travail acharné pour revenir à ce niveau de force et de forme physique.

L'intérêt du Top 14 écarté

Les performances de Stockdale n'ont pas laissé indifférents les clubs du Top 14. Le Racing 92, alors dirigé par Stuart Lancaster, et le LOU avaient manifesté un intérêt prononcé pour l'ailier irlandais. Mais ce dernier n'avait pas vraiment l'intention de partir.

Stockdale a privilégié la stabilité et la continuité en restant à Belfast. De quoi ravir le directeur général d'Ulster Rugby, Bryn Cunningham : "Assurer l'avenir de Jacob est essentiel pour nous, compte tenu de son importance dans l'équipe. Ce n'était pas une surprise d'entendre parler d'intérêt de clubs étrangers, compte tenu de son talent et de ses compétences particulières."

En prolongeant son contrat, Stockdale affiche clairement ses ambitions avec l'Ulster. Son expérience et son talent seront des atouts précieux pour encadrer les jeunes talents émergents de la province. Cette décision pourrait également renforcer sa position au sein du XV du Trèfle. En restant en Irlande, Stockdale facilite sa disponibilité pour les sélections nationales, un atout considérable à l'approche des compétitions internationales majeures.

S'il n'est pas le squad irlandais pour le 6 Nations 2025 après une apparition en novembre face aux Fidji, il fait partie des joueurs sur lesquels le sélectionneur compte. Sélectionné à 38 reprises, il avait marqué un record de sept essais lors du Grand Chelem 2018. Et été désigné Joueur du Tournoi.