6 Nations. Equipe de France. Dusautoir pas convaincu par les Bleus, Chabal se veut rassurant

Thierry Dusautoir ne se montrait pas forcément convaincu à l'issue de la victoire des Français contre l'Italie, remettant en cause certains choix. Sébastien Chabal était lui plus optimiste.

Le XV de France a donc réussi son entame de Tournoi des 6 Nations, en s'imposant face à l'Italie (37-10). Le constat a été fait à plusieurs reprises, mais les Bleus n'ont pas réalisé leur meilleure performance sous l'ère Galthié, loin de là. En cause, le manque de rythme, des retours de joueurs touchés par le Covid, des conditions climatiques difficiles et un premier match, jamais évident à appréhender. Bref, pas d'inquiétudes, les Bleus sauront à n'en pas douter, élever leur niveau de jeu ce samedi, lorsque l'Irlande, autre prétendante au titre, se présentera au Stade de France.

Rugby. Tournoi des 6 Nations. France. Villière, Alldritt, Penaud : ces Bleus qui ont brillé face à l'Italie

Une performance laborieuse face à la Squadra Azzura qui n'a donc pas forcément rassuré tout le monde malgré tout. Dans un entretien réservé à L'Équipe, l'ancien capitaine du XV de France Thierry Dusautoir affirme que les Bleus n'ont pas réussi à s'adapter aux conditions et au jeu proposé par les Transalpins et ont manqué de maîtrise.

Ne pas avoir pris les points dans un premier temps dénote à mon sens de la précipitation, un manque de méthode. L'équipe de France, dont tout le monde attendait la victoire, avec en plus la nécessité d'un bonus offensif, s'est mise en difficulté toute seule, parce qu'elle a mal construit son match. Outre les choix sur les pénalités, elle n'a pas assez insisté sur les ballons portés. Il était très difficile de se faire des passes à cause de la pluie, la défense italienne était très agressive et provoquait beaucoup de fautes tricolores. Face à cela, il ne fallait pas avoir peur, ni honte de se reposer davantage sur des mauls, là encore pour marquer l'adversaire. Et au lieu de s'adapter les Bleus ont joué mécaniquement, comme s'ils l'avaient prévu au départ. Ça donne le sentiment d'un manque de maîtrise. L'adaptation stratégique fait partie de leur axe de progression.

Sur le plateau du Canal Rugby Club, Thierry Dusautoir avait tenu globalement les mêmes propos : ''Déjà, ce qui est important de dire, c'est que l'essentiel est acquis, avec un point de bonus sur le premier match. Donc c'est déjà important. En revanche sur l'ensemble du match, notamment en première mi-temps, à mon sens sur la maîtrise stratégique du match, l'équipe de France n'a pas été à son meilleur niveau.'' Toujours sur les antennes de la chaîne cryptée, Sébastien Chabal préfère lui positiver : ''Démarrer contre l'Italie en France, c'est toujours compliqué. On a vu en plus une première mi-temps sous la pluie, ça a été compliqué, face à de valeureux Italiens qui s'y sont filés (sic) comme on peut dire dans le jargon, et une équipe de France qui est tombée dans certains travers, qui a fait beaucoup de fautes, qui a été très pénalisée, les Bleus ne nous avaient pas habitués à ça. Mais on voit que cette équipe est en confiance parce qu'elle n'a jamais paniqué. Elle savait que sur la durée du match, la longueur, elle allait prendre l'ascendant et c'est ce qu'il s'est passé, ça a mieux déroulé en seconde mi-temps''.

VIDÉO. Tournoi des 6 Nations. Poussive, la France assure l'essentiel face à l'Italie

Concernant l'indiscipline, l'ancien troisième ou deuxième ligne du XV de France l'explique par la qualité d'une équipe italienne décomplexée : ''Je ne pense pas que ce soit de la fébrilité. Ce sont beaucoup d'avants qui ont été pénalisés et ça souligne ce que je disais, les Italiens étaient présents, ont tenté de se donner les moyens de faire quelque chose puisque ce sont eux qui marquent le premier essai. Cette équipe d'Italie n'était pas moche, ce qu'ils ont produit n'était pas mal. Après sur la durée l'équipe de France est supérieure mais l'Italie a donné du fil à retordre à la France et je pense qu'avec les conditions, c'est ce qui fait que les joueurs se sont mis plus à la faute que d'habitude.''

Tournoi des 6 Nations. France. Jonathan Danty forfait pour défier l'Irlande !

À l'issue de la rencontre, sur France 2, Vincent Clerc souhaitait lui aussi retenir le positif : ''C'est malgré tout un bon match. Il y a de la patience dans cette équipe, on savait que ça serait dur durant 25-30 minutes. On a subi cette énergie italienne, ça nous a provoqué quelques erreurs, quelques fautes mais petit à petit on a construit notre match, notamment reconstruit par les avants. Avec leur puissance, on a senti que les Italiens lâchaient au fur et à mesure et avaient du mal à tenir le rythme français. On a pu aller chercher le bonus offensif et marquer ce dernier essai qui n'est pas anodin pour le goal-average. Donc c'est un bon match, rentrer dans le Tournoi contre les Italiens de cette manière et c'est vrai que notre première mi-temps était perturbée par les conditions climatiques. Donc globalement, il y a encore une bonne entrée des finisseurs. C'est une constance dans cette équipe, à chaque fois qu'il y a des entrées, cela apporte un plus. Une bonne entrée avec des joueurs qui manquaient de rythme.''