Toulouse sans Kolbe pour recevoir Bordeaux, Ntamack et Jalibert face à face [COMPOSITIONS]

Pour accueillir Bordeaux cet après-midi à 18h, le Stade Toulousain alignera une équipe très solide mais privée de Kolbe, blessé. En face, Jalibert sera titu'.

Cette année avec ce week-end de Boxing Day, la Ligue ne s'est pas moquée de nous. Malgré un Bayonne - Castres reporté et une absence de public dans les stades, les téléspectateurs pourront se calfeutrer sous leur plaid et profiter du spectacle offert par La Rochelle - Montpellier, Toulon - Clermont ou encore Toulouse - Bordeaux. Pour ce dernier, qui se jouera à 18h à Ernest-Wallon, les deux équipes réputées offensives ne feront en effet pas les choses à moitié.

Le Stade, de son côté, alignera une équipe assez proche de celle qui a vaincu l'Ulster il y a deux semaines en Coupe d'Europe. Néanmoins, Romain Ntamack glisse du centre à l'ouverture, Pita Ahki reprend sa place en 12 quand c'est Louis-Benoît Madaule qui sera aligné en 7 du fait des convalescences de Kaino et Cros. Outre ça, c'est du classique, avec les titularisations de Baille et Marchand en première ligne, Arnold et Tekori en deuxième ou encore de Toto Dupont à la mêlée. À noter l'absence remarquée de Cheslin Kolbe, touché à un doigt depuis la victoire en Irlande du Nord.

TOULOUSE 1 Baille 2 J.Marchand 3 Aldegheri 4 Ro.Arnold 5 Tekori 6 Elstadt 8 S.Tolofua 7 Madaule 9 Dupont 10 Ntamack 11 Lebel 12 Ahki 13 Guitoune 14 Huget 15 Ramos 16 G.Marchand 17 Castets 18 Meafou 19 Youyoutte



20 Placines 21 Balès 22 Médard 23 Faumuina

Ce derby de la Garonne c'est aussi l'occasion d'enfin voir s'affronter à leur meilleur niveau les deux principaux prétendants au numéro 10 en équipe de France. Matthieu Jalibert débutera en effet à l'ouverture du côté de Bordeaux, en face du titulaire du poste en Bleu. Le prodige girondin aura en charge de guider une équipe à l'accent très français contre Toulouse. Roumat, Woki et Tauleigne formeront par exemple une troisième ligne purement hexagonale, quand Moefana et Uberti en feront de même au centre. La flèche néo-zélandaise Ben Lam sera absente mais l'UBB pourra compter sur ses Argentins Cordero et Delguy aux ailes, parmi lesquels le dernier nommé fera sa première apparition avec son nouveau club.