''Toulouse est le plus grand club que le rugby ait jamais vu'', 80 points, une pluie d'éloges de la presse étrangère

80 points, une pluie d'éloges ! Le Stade Toulousain a pulvérisé Leicester en Champions Cup, et la presse étrangère ne tarit pas d’éloges. Petit tour d’horizon des réactions en Europe et au-delà.

Le Stade Toulousain a offert une véritable démonstration de force en infligeant une défaite cinglante aux Leicester Tigers, avec un score sans appel de 80 à 12 lors de la dernière journée de la phase de poules de l'Investec Champions Cup. Cette performance a suscité de nombreuses réactions dans la presse étrangère, saluant l'excellence du club français.

TOP 14. Lacombre, Capuozzo… La composition hybride du Stade Toulousain pour la réception d’un Montpellier revigoré



Toulouse : le plus grand club de rugby de tous les temps ?

Le Telegraph n'a pas mâché ses mots en déclarant que "Toulouse est le plus grand club que le rugby ait jamais vu". Une affirmation forte qui souligne la domination des Rouge et Noir sur la scène européenne. "Quand leurs étoiles brillent comme elles l'ont fait le dimanche, avec les tambours rauques et la foule sifflante, regarder Toulouse à la maison rapproche le rugby d'une expérience religieuse - et cela doit être savouré." Le journal anglais n'y va pas avec le dos de la cuillère sur les comparaisons.

Alors même que Bordeaux s'est amusé avec les Sharks une semaine après avoir puni les Chiefs chez eux, la démonstration toulousaine a choqué plus qu'un observateur. "Nous devrions nous émerveiller devant les maîtres de leur art, des talents uniques qui jouent si harmonieusement ensemble qu'ils redéfinissent la définition de symbiose".

Une leçon de rugby pour les Tigers

Du côté de The Guardian, l'analyse est sans équivoque : les clubs anglais, dont Leicester, font face à un défi de taille en Champions Cup, surtout après une telle déroute. L'article souligne que les équipes françaises et irlandaises continuent de dominer la compétition, laissant les formations anglaises devant une montagne à gravir. « Effrayant », voilà comment l'ancien capitaine anglais Chris Robshaw a de son côté décrit le match des hommes de Mola.

Le site officiel des Leicester Tigers reconnaît la supériorité toulousaine, admettant que l'équipe locale était tout simplement trop forte ce jour-là. "Même si Michael Chieka a amélioré les Leicester Tigers cette saison, ils n'ont pas été à la hauteur du rythme, de la puissance et de l'efficacité de Toulouse." Et Planet Rugby d'ajouter : "Motivé par la fureur de ne pas avoir obtenu de point bonus le week-end dernier à Durban, Toulouse s'en est pris aux Tigres, victimes malheureuses d'être au mauvais endroit au bon moment". Surtout, les deux équipes n'étaient clairement pas au même niveau de développement.

Le rugby français en état de grâce

"Ils ont joué un rugby divin, marquant à un point par minute" après un premier acte proche de la perfection. Le tout, sous l'impulsion d'un Antoine Dupont qui "a endossé le rôle de Messi en tant que chef d'orchestre alors que Leicester était déchiqueté", écrit le DailyMail. Derrière lui, Willis, Flament ou encore Capuozzo ont brillé. Le média anglais nomme d'ailleurs l'Italien comme homme du match.

Enfin, le site de la fédération sud-africaine de rugby (SA Rugby) met en avant la maîtrise française, en particulier celle de Toulouse, comme un modèle à suivre pour les équipes sud-africaines. L'article souligne que les performances des clubs français, dont celle de Toulouse, sont d'un niveau exceptionnel, offrant une véritable leçon de rugby.

80 points ! Où se situe la performance de Toulouse dans le livre des records de la coupe d’Europe ?En somme, cette victoire éclatante du Stade Toulousain face à Leicester a non seulement marqué les esprits, mais a également renforcé leur statut de géant du rugby européen, suscitant admiration et respect à travers le monde. Néanmoins, aussi impressionnante soit-elle, elle ne garantit pas que les Rouge et noir parviendront à conserver leur titre. Ils devront en effet batailler à l'extérieur pour se hisser en finale. Et pourraient bien retrouver l'UBB ou le Leinster sur leur chemin. Néanmoins, il faudra cependant sortir une performance de très haut niveau pour faire tomber ce Toulouse-ci.