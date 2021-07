TOULON - Un nouvel entraîneur de la défense arrive au RCT.

Le Rugby Club Toulonnais a officialisé la venue de James Coughlan dans son staff. L'Irlandais sera en charge de La Défense.

"James dispose d’une expérience importante dans un grand club européen. Il s’occupera ici de la défense et de la technique individuelle du jeu d’avants. James est ce qu’on appelle un coach transition, puisqu’il interviendra également sur le Centre de Formation. Il est une réelle plus-value pour les joueurs et le staff à qui Il apportera son vécu et sa rigueur." Les mots sont signés Patrice Collazo, le manager du RCT, sur le site du club. Ils concernent James Coughlan, qui vient d'être nommé dans le staff varois.

Ancien joueur du Munster et de la Section Paloise, Coughlan a enfilé plusieurs casquettes depuis la fin de sa carrière. Entraîneur du Centre de Formation palois, entraîneur des avants de Provence Rugby puis de la défense de Brive, c'est donc au même poste qu'il rejoint les Rouge et Noir.

Je suis très heureux de rejoindre le RCT. J’ai hâte de rencontrer le staff et les joueurs et de pouvoir prendre part à mon premier entrainement cet après-midi. C’est un challenge très excitant pour moi et je remercie le club pour sa confiance. - James Coughlan, via le site du RCT

Supporters varois, satisfaits ?