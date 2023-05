TOP 14. Toulon. Cheslin Kolbe sur le point de finalement rester sur la Rade ?

Un temps annoncé sur le départ cet été, Cheslin Kolbe assure vouloir arriver au bout de son contrat qui arrive à terme en 2024. Mais son avenir reste incertain.

Bonne nouvelle pour les fans du RC Toulon. Le champion du monde 2019 avec les Springboks Cheslin Kolbe a annoncé qu’il se voyait bien continuer avec les triples champions d’Europe la saison prochaine. Il explique dans Var-Matin qu’il se sent bien du côté de Toulon. “Je suis en contrat jusqu’en 2024, et j’espère pouvoir aller au terme de ce dernier. J’ai envie de rester à Toulon. Je suis concentré sur le RCT, je ne pense qu’à cela”. Alors que son envie d’aller au bout de son contrat peut faire sourire les supporters toulonnais, l’ailier est resté tout de même évasif concernant son futur : “Enfin, pour l’instant, je ne pense qu’au match de Bordeaux, et je ne maîtrise pas tout ce qu’il se passera ensuite… Je ne suis pas le seul à décider, et j’imagine que de nombreuses choses entrent en compte… Mais en ce qui me concerne, j’espère aller au moins jusqu’à la fin de mon contrat, en juin 2024. Est-ce que ce sera mon dernier match avec Toulon dimanche ? J’espère vraiment que non.”

Partir ou rester ?

Arrivé à l’été 2021 du côté de la Rade, Cheslin Kolbe a souvent été gêné par des pépins physiques fréquents. S’ajoute à cela, une baisse dans ses performances, tout n’a pas été simple pour l’ancien du Stade Toulousain. Récent vainqueur de la Challenge Cup avec Toulon, il a laissé échapper quelques larmes en se remémorant toutes les difficultés qu’il a rencontrées depuis son arrivée. Son avenir reste tout de même incertain, lui qui était annoncé du côté du Japon. Il va être l’un des épisodes à suivre cet été.

