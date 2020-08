Top 14/Pro D2 : où, quand et comment voir les matchs amicaux ?

Ce vendredi commencent les matchs amicaux des grosses écuries de Top 14 et Pro D2. Petit tour des horaires et diffusions des matchs.

Si le Super Rugby nous a mis l'eau à la bouche, rien ne vaut la reprise du rugby français et ce dès ce week-end. Au programme de ce vendredi 14 août et samedi 15 août, 8 rencontres entre clubs professionnels sont programmées. Les consignes sanitaires seront bien évidemment à respecter, mais l'occasion d'aller encourager son club ou aller voir un match dans le coin est belle.

Sur les 8 matchs, 5 seront diffusés sur les différentes plateformes officielles des clubs afin de ne rien manquer de la reprise tout en évitant la foule et les déplacements. On pourra voir les Toulousains, Biarrots, Bordelais ou Agenais retoucher du ballon pour notre plus grand plaisir.

Vendredi 14 août 2020

Samedi 15 août 2020