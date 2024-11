TOP 14. Une légende de l’ASM dans la tempête après une plainte

Une énième affaire vient secouer le monde du rugby. Cette fois, c’est le Clermontois Fritz Lee qui est visé par une plainte.

La série des déboires judiciaires continue dans le monde du rugby. Cette fois, c’est un cadre historique de l’ASM Clermont Auvergne qui se retrouve au cœur de la tempête. Fritz Lee, troisième ligne emblématique du club depuis 2013, est visé par une plainte pour violences déposée par une serveuse d’un bar clermontois.

Selon les informations de Midi Olympique, les faits remonteraient à la nuit du 19 au 20 octobre, après la victoire de Clermont contre Vannes (55-33) en Top 14.

Une soirée qui dérape

Ce soir-là, plusieurs joueurs auraient décidé de fêter la victoire en ville, hors cadre du club. Une soirée festive qui aurait pris une mauvaise tournure. Toujours selon Midi Olympique, Fritz Lee, visiblement en état d’ébriété avancé, aurait eu un comportement déplacé envers une serveuse, conduisant cette dernière à porter plainte dans la foulée.

L’ASM réagit vite

Informée rapidement, la direction de l’ASM Clermont a pris les choses en main. Le club aurait d’abord contacté la plaignante et les gérants du bar pour éclaircir la situation, avant de convoquer les joueurs concernés. Résultat : des sanctions internes ont été prises.

Dans un communiqué transmis au Midol, le club déplore ces événements :

" L’ASM Clermont Auvergne est en mesure de confirmer des débordements de certains joueurs lors d’une soirée privée organisée, il y a quelques semaines. Le club déplore les faits qui ne correspondent en rien avec les valeurs du club. Face à de tels agissements, le club ne cautionne en aucun cas le comportement de certains de ses salariés, dont l’exemplarité sur et en dehors du terrain est une notion fondamentale et non négociable. Ainsi, un joueur a été sanctionné. Le club s’abstiendra désormais de tout commentaire ou réaction au sujet de ces faits."

Une saison qui pourrait tourner court

Pour Fritz Lee, cette affaire intervient alors qu’il réalise un excellent début de saison. Pilier du pack clermontois, il avait enchaîné 8 matchs comme titulaire et se positionnait comme un élément clé de l’effectif de Christophe Urios. Une sacrée ironie quand on se souvient de ses propos en septembre dernier : "Je veux être un exemple pour chaque étranger qui vient à Clermont." Une déclaration qui prend aujourd’hui une tout autre résonance.

Une fin de carrière entachée ?

À 35 ans, Fritz Lee pourrait bien vivre sa dernière saison sous les couleurs de l’ASM. Mais cette affaire risque de jeter une ombre sur une carrière jusque-là aboutie. En attendant que la justice fasse son travail, le joueur devra composer avec ce nuage qui plane au-dessus de lui et de son club.