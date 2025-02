TOP 14. Une fin de saison sous haute tension : qui survivra à la lutte pour le maintien ?

À dix journées de la fin du championnat, cinq équipes se tiennent dans un mouchoir de poche. Toutes veulent éviter la relégation.

À dix journées du terme, la course au maintien en Top 14 s’annonce féroce. Jamais depuis une décennie (hors saison Covid) le ventre mou du classement n’avait été aussi serré à ce stade. Perpignan (10ᵉ, 30 points), Pau (11ᵉ, 30 points), le Stade Français (12ᵉ, 28 points), le Racing 92 (13ᵉ, 27 points) et Vannes (14ᵉ, 24 points) se tiennent en six unités. Autant dire que la bataille pour éviter la descente directe ou l’angoissante place de barragiste va être sans merci. Décryptage club par club.

Perpignan : on attend les renforts

L’USAP connaît ce genre de scénario sur le bout des doigts. Depuis son retour en Top 14 en 2021, le club catalan a toujours flirté avec la zone rouge avant de s’en extirper. Mais cette année encore, le chemin sera semé d’embûches. Le nul face à Castres à Aimé-Giral (20-20) est une occasion manquée, et les déplacements périlleux à Pau (17e journée) et Vannes (20e journée) seront décisifs. Cependant, les retours annoncés de joueurs clés, comme Posolo Tuilagi ou Van Tonder, pourraient faire la différence dans le sprint final.

Pau : des ambitions revues à la baisse

Objectif top 6 en début de saison, réalité bien plus brutale aujourd’hui. Si la Section est solide au Hameau, elle a laissé filer trop de matchs abordables à l’extérieur, notamment face à Perpignan, Castres et dernièrement le Stade Français. Ses deux prochaines rencontres, face à l’USAP puis au Racing, vont peser lourd. Deux faux pas, et Pau se retrouverait englué en zone rouge.

Stade Français : un mur défensif devenu trop poreux

Le Stade Français n’est plus que l’ombre de l’équipe qui partageait la tête du Top 14 la saison dernière. Son point faible ? Une défense aux abonnés absents : 458 points encaissés, soit la deuxième pire défense du championnat. Le départ de Karim Ghezal en octobre n’a pas arrangé les choses. Avec un calendrier corsé – incluant l’UBB et toutes les équipes en course pour la qualification – les Parisiens vont devoir sortir les barbelés pour espérer s’en sortir.

Racing 92 : une descente aux enfers ?

C’est l’équipe en plus mauvaise forme actuellement. Sept matchs sans victoire, un collectif sans repères, une indiscipline chronique (22 cartons jaunes, 191 pénalités concédées), et l’échec de l’association Owen Farrell – Nolan Le Garrec. Le Racing, longtemps habitué à jouer les premiers rôles, se retrouve aujourd’hui barragiste. Le sursaut devra passer par les confrontations directes contre Pau (18ᵉ journée), Perpignan (21ᵉ journée) et le Stade Français (22ᵉ journée). Une réaction est attendue.

Vannes : et si le promu créait l’exploit ?

Annoncé condamné avant même le coup d’envoi de la saison, Vannes s’accroche avec une ténacité remarquable. Dernier depuis la 4ᵉ journée, le RCV n’a pourtant jamais lâché et vient d’enchaîner deux succès cruciaux contre le Stade Français et le Racing 92. L’équipe de Jean-Noël Spitzer doit désormais transformer la Rabine en forteresse. Seule formation à avoir pris plus de points en déplacement qu’à domicile, elle devra impérativement capitaliser sur les réceptions de Perpignan (20ᵉ journée) et Pau (25ᵉ journée) pour espérer réaliser un exploit historique.

Une fin de saison à couper le souffle

Avec des écarts aussi réduits et des confrontations directes déterminantes, chaque match comptera double dans la lutte pour le maintien. Entre les clubs historiques en difficulté et le promu qui refuse d’abdiquer, cette fin de saison s’annonce irrespirable. Qui craquera en premier ?