TOP 14. Un rôle taillé sur mesure : qui sera le nouvel homme fort de l'Aviron ?

Grégory Patat et Philippe Tayeb, les deux hommes forts de Bayonne, ont rencontré Laurent Travers en partance du Racing 92 pour dessiner leur possible collaboration.

Après avoir quitté la présidence du Racing 92 pour retrouver une fonction plus proche du terrain, Laurent Travers semble se diriger vers l’Aviron Bayonnais. Les discussions avancent, et un dîner entre le technicien, Grégory Patat, et Philippe Tayeb, président du club, semble avoir clarifié les contours d’un futur rôle au sein du club basque.

Un projet ambitieux pour Bayonne

L’Aviron Bayonnais veut grandir tout en consolidant ses bases. Dans L’Equipe, Philippe Tayeb avait annoncé dès novembre réfléchir à une réorganisation sportive : « Nous cherchons une personne avec une fonction transversale, un œil sur les jeunes, les espoirs, le centre de formation, tout en accompagnant les pros. Greg [Patat] reste le patron du sportif, mais cette compétence supplémentaire est dans l’intérêt du projet. »

Ce rôle stratégique, visant à assurer une continuité sportive entre formation et équipe professionnelle, semble taillé pour Laurent Travers. Après avoir dirigé le Racing pendant plusieurs années et remporté le Top 14 en 2016, il a le profil idéal pour amener expertise et stabilité à un club qui souhaite s’installer durablement en Top 14.

Travers, un retour attendu

Si Travers a quitté son poste de président au Racing 92, c’est avant tout pour se rapprocher du terrain : « Souhaitant renouer avec son rôle de technicien, Laurent a décidé de mettre fin à ses fonctions pour être libre de revenir au plus près du jeu », précisait le communiqué du Racing fin décembre.

Mercredi dernier, son passage à Bayonne, confirmé par L’Equipe, a permis d’échanger avec Grégory Patat et Philippe Tayeb sur les contours de cette collaboration. Selon le président : « L’objectif est d’avoir une transversalité entre toutes les sections du club. Laurent Travers fait partie des candidats, mais aucune décision n’est prise à ce jour. »

Un duo Travers-Patat complémentaire ?

Le principal enjeu de ce partenariat réside dans la répartition des rôles. Philippe Tayeb a été clair : « Greg restera le patron de l’équipe professionnelle. Le directeur du rugby aura un rôle de soutien et de coordination, sans remettre en cause la hiérarchie. »

Cette complémentarité pourrait bien être la clé pour que l’Aviron continue de surfer sur sa dynamique positive tout en structurant son avenir. Reste à savoir si Travers acceptera de jouer ce rôle hybride ou s’il cherchera à peser davantage sur le sportif.

Une décision imminente

Laurent Travers n’est pas le seul candidat, mais il apparaît comme le favori. Si l’affaire se concrétisait, l’Aviron Bayonnais ajouterait une pièce maîtresse à son projet sportif. Une nomination qui pourrait marquer un tournant pour le club basque, en quête de stabilité et d’ambitions sur le long terme.