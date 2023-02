RUGBY. TRANSFERT. TOP 14. Un joueur Toulon prêt à poser ses valises à Clermont ?

Rien n'est acquis pour l'ASM cette saison, loin de là même, mais rien n'empêche les dirigeants et le staff auvergnat de se positionner sur de jeunes talents. C'est le cas en deuxième ligne.

La deuxième ligne, un chantier

Alors que la saison est loin d'être finie, et que les objectifs de qualification résonnent encore dans les têtes des supporters, le staff auvergnat et sa direction pensent déjà à la saison prochaine. En effet, car l'encadrement clermontois semble apprendre de ses erreurs, et si la profondeur d'effectif a été un des plus gros bémols cette année, ce ne sera plus le cas dans le futur. Il y a quelques semaines, c'était la pénurie en deuxième ligne, ce qui a pour le moins mis Jono Gibbes dans une situation délicate. Mais alors, quelle stratégie l'ASM souhaite mettre en place ? Pour commencer, à la fin de la saison, les contrats de Tomas Lavanini et Miles Amatosero arriveront à leurs termes, et la prolongation de ces deux joueurs ne semble pas être la priorité du club.

Tout d'abord, l'Argentin Marcos Kremer, qui évolue actuellement au Stade Français, pourrait rejoindre Clermont la saison prochaine. Ce dernier peut évoluer en deuxième et en troisième ligne. Néanmoins, le nom d'un joueur, bien moins connu du grand public, revient de plus en plus dans les couloirs de Marcel Michelin. En effet, selon Midi Olympique, le jeune Adrien Warrion, âgé de 22 ans, intéresserait fortement le club auvergnat, qui souhaiterait s'attacher ses services pour le prochain exercice. En manque de temps de jeu du côté de la rade, le joueur de 2m02 n'a disputé que 10 matchs cette saison, pour seulement une titularisation en Champions Cup face aux Zèbres avec Toulon. Ancien taulier de l'équipe de France des moins de 20 ans, Warion a un fort potentiel et possède toutes les qualités pour éclore au plus haut niveau. Son avenir en Top 14 pourrait alors se passer à l'ASM, dans un futur proche...

