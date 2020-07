Racing 92 - Un accord (enfin) trouvé pour une baisse des salaires

Dans un communiqué, le Racing 92 révèle avoir trouvé un accord avec ses joueurs pour une baisse des salaires.

"À l’issue d’une très large concertation, l’ensemble des joueurs, du staff et de la gouvernance du Club, ont décidé, en responsabilité, de se montrer totalement solidaire de l’effort financier nécessaire afin d’aider le Racing 92 à surmonter les effets d’une crise sans précédent." Dans un communiqué publié sur son site, le club des Hauts-de-Seine a officiellement communiqué sur une baisse généralisée des salaires.

Les joueurs mais aussi le staff et la gouvernance du club sont concernés.

TRANSFERT : Marcos Kremer au Stade Français, accord sur la baisse des salairesAvec le SU Agen, le Racing 92 avait été le seul club à ne pas communiquer sur cette baisse de salaires.

Le Club félicite chaleureusement et remercie sincèrement les joueurs et le staff d’avoir permis de trouver sereinement les clefs d’un accord remarquable qui honore chacune de ses parties prenantes, par une baisse significative de leur salaire. - via le communiqué

Le pourcentage de baisse n'a pas été précisé, Jacky Lorenzetti confiant seulement à L'Equipe : "Les joueurs ont fait une proposition d'une baisse substantielle de leur rémunération, que j'ai acceptée. En trois jours, on avait signé une cinquantaine d'avenants aux différents contrats de travail, staff compris." Henry Chavancy, Maxime Machenaud et Teddy Iribaren ont joué le rôle de représentants des joueurs.