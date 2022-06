TOP 14. UBB. Moefana-Seuteni, la meilleure paire de centres du championnat ?

Ce dimanche, la paire de centres de l'UBB Moefana-Seuteni a encore fait des ravages face au Racing 92. Un duo d'enfer, qui risque de poser d'énormes problèmes au MHR.

Ce dimanche soir, l'Union Bordeaux-Bègles s'est brillamment imposée face au Racing 92 (36-16) en barrage de Top 14. Un succès collectif, qui s'est notamment construit en seconde période, avec un cinglant 28-6. Grâce à un pack dominateur, Bordeaux a pu jouer dans l'avancée, et servir idéalement ses 3/4. Et parmi eux, la paire de centres Moefana-Seuteni a particulièrement brillé ! Alignés ensemble à 10 reprises cette saison, les deux joueurs semblent très complémentaires. Pour preuve, l'essai de Seuteni (son dixième cette saison) provient d'un bijou de passe de Yoram Moefana. Une entente parfaite, que l'on avait déjà aperçue lors de la phase régulière, comme face à Montpellier ou encore contre le Racing 92 au match aller. Et lorsque deux joueurs de cette qualité se trouvent les yeux fermés, rien (ou presque) ne peut les arrêter. C'est bien simple, malgré les blessures de Seuteni et les absences de Moefana liées au XV de France, aucune paire de centres n'a été plus décisive en championnat cette saison (12 essais). De là à être la meilleure paire de centres du Top 14 ?

Lorsque l'on se penche sur la question, l'on se rend compte dans un premier temps que peu de grosses écuries ont vu leur deux centres performer à ce point. En effet, la MHR a souvent dû faire tourner à ce poste, la faute à de nombreuses blessures : Serfontein, Doumayrou, Vincent, Pollard, Garbisi, Lucas, Darmon, Reilhac... Tous ont disputé au moins une rencontre au centre. De même pour le Stade Toulousain, qui n'a pour l'heure pas trouvé l'égal de Pita Ahki entre Guitoune, Holmes, Fouyssac ou encore Chocobares. Quant au Stade Rochelais, Jonathan Danty et Jérémy Sinzelle n'auront jamais eu la continuité et l'apport des deux Bordelais. En revanche, la question peut se poser avec les deux centres du CO : Botitu et Cocagi. Très complémentaires, les deux hommes ont énormément joué ensemble cette saison. En revanche, ils n'ont pas eu la même importance que Seuteni et Moefana au sein de leur équipe (9 essais à eux deux), la faute peut-être à un jeu moins porté sur les extérieurs...