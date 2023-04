TOP 14. TRANSFERT. Kolbe au Japon ? Le staff n'est pas contre un départ !

Après seulement une saison et demie sur la rade, Chelsin Kolbe serait-il déjà en partance vers une nouvelle aventure ? L'ailier sud-africain est bien sollicité par le Japon, mais à quel prix ?

Le Japon comme nouvelle idylle

Arrivé en 2021 à Toulon en provenance de Toulouse, Chelsin Kolbe s'était engagé jusqu'en 2024 avec le club de la rade. Cependant, ce dernier pourrait ne pas finir sa dernière année de contrat, pour vivre une nouvelle expérience, loin de l'Europe ! C'est en tout cas ce que rapporte Midi Olympique au sujet du feuilleton Kolbe. Les équipes de League One seraient prêtes à donner un salaire astronomique à la pépite des Springboks, qui reste pourtant un des joueurs les mieux payés du Top 14. Néanmoins, les franchises japonaises n'ont pas pour habitude de payer des clauses de libération de contrat, et préfèrent en général récupérer des joueurs libres. De plus, le RCT avait racheté la dernière saison de contrat de Kolbe à Toulouse pour un montant avoisinant les 1 million d'euros, et les dirigeants de Toulon espèrent récupérer la même somme si un départ venait à voir le jour.

"Je serai à Toulon l’an prochain !"

Bien que les rumeurs aillent bon train concernant un potentiel départ de Toulon, le principal intéressé avait déjà annoncé qu'il voulait rester sur la rade, il y a quelques mois : "Je vous l’assure et les supporters peuvent me croire : je serai à Toulon l’an prochain ! Je serai là et qui sait, je resterai peut-être plus longtemps que ce que disent les gens." Cependant, Pierre Mignoni aurait eu une conversation franche avec le joueur ces derniers jours, afin de mettre les choses au clair et de lui faire part du point de vue du staff. Selon l'entraîneur des trois-quarts, la direction sportive ne s'opposerait pas à un départ de l'international, si cela serait son envie. De plus, le président varois, Bernard Lemaître, assure dans les colonnes de Sud Radio : "Nous sommes en discussion avec Cheslin Kolbe… Son départ libérerait de la masse salariale, oui, mais le sportif prévaut. Nous ne braderons pas Cheslin Kolbe. Son envie première est de rester chez nous, même s’il y a des sollicitations énormes du Japon." Si jamais Kolbe venait à partir de Toulon, le club pourrait poursuivre un mercato compétitif, en ciblant principalement les joueurs JIFF. Néanmoins, rien n'est encore acté dans ce dossier complexe.

